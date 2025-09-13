Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DVA LICA HRVATSKE DIPLOMACIJE

Jesu li Plenković i Grlić Radman zagrizli udicu Gideona Sa'ara

Autor
Mirko Galić
13.09.2025.
u 10:43

Hrvatska ne bi smjela pristajati na ulogu sponzora 'etničkog čišćenja'

Ako postoji država koja ne spada u red velesila, a uživa takav status, onda je to Izrael, država mala teritorijem, osrednja po broju stanovnika, a velika po vojnoj i gospodarskoj moći. Mora da ima i atomsku bombu kad se nje boje i nekoliko puta veće države. U pitanjima svjetske politike, Izrael zauzima visoko strateško mjesto s kojim računaju i oni koji se ne slažu s agresivnom politikom trenutne vlade. Izraelska država formirana je s posebnim zadatkom da štiti opstojnost i sigurnost Židova nakon velikog stradanja u Drugom svjetskom ratu, na polovini Palestine gdje su Židovi obitavali prije i u doba Isusa Krista (koji je i sam židovskog podrijetla).

Ključne riječi
Andrej Plenković Izrael Gideon Sa’ar

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još