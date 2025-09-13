Jesu li Plenković i Grlić Radman zagrizli udicu Gideona Sa'ara

Ako postoji država koja ne spada u red velesila, a uživa takav status, onda je to Izrael, država mala teritorijem, osrednja po broju stanovnika, a velika po vojnoj i gospodarskoj moći. Mora da ima i atomsku bombu kad se nje boje i nekoliko puta veće države. U pitanjima svjetske politike, Izrael zauzima visoko strateško mjesto s kojim računaju i oni koji se ne slažu s agresivnom politikom trenutne vlade. Izraelska država formirana je s posebnim zadatkom da štiti opstojnost i sigurnost Židova nakon velikog stradanja u Drugom svjetskom ratu, na polovini Palestine gdje su Židovi obitavali prije i u doba Isusa Krista (koji je i sam židovskog podrijetla).