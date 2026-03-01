Amerika je povukla potez koji može promijeniti Bliski istok zauvijek: Ovo je sada najveća opasnost

Recentni događaji u Iranu šokirali su regiju i svijet, otvarajući novi, iznimno osjetljiv period za naciju. Smrt vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Ali Khameneija, izazvala je istovremeno olakšanje među potlačenim građanima i strah među režimskim elitama. Iako je uklanjanje Khameneija u očima nekih izgledalo kao jednostavno rješenje, problem s Iranom daleko je složeniji i duboko ukorijenjen.

Prema izvještajima CNN-a, Khameneijevo razdoblje vlasti obilježeno je lošim upravljanjem i brutalnim gušenjem neslaganja. Njegovo uklanjanje izazvalo je proslave u Teheranu, ali i službenu četrdesetodnevnu žalost te masovne skupove pristaša režima. Istovremeno, preživjela struktura vlasti sada se suočava s izazovom planiranja sljedećih koraka. Izvori navode da su izraelski dužnosnici ubrzali napad kako bi iskoristili trenutak kada su se visoki iranski lideri sastali, dok je američki predsjednik Donald Trump, prema CNN-u, mogao imati ideju o nasljedniku, slično scenariju u Venezueli s Nicolásom Maduroom. Trump, međutim, zasad nije imenovao potencijalnog nasljednika u slučaju Irana.

Iran nije lako „uvjeriti“ poput Venezuele. Četrdeset sedam godina teokratske vlasti pretvorile su zemlju u autokraciju i kleptokraciju, a veliki dio stanovništva ovisi o režimu za život, dok manjina ima krv na rukama zbog sudjelovanja u gušenju pobuna. Sigurnosne snage Irana, podsjeća CNN, nedavno su pokazale brutalnu učinkovitost tijekom gušenja siječanjske pobune, za razliku od kolapsa Assadovog režima u Siriji krajem 2024., čije su snage bile iscrpljene i gospodarstvo uništeno. U kratkom vremenu, uklanjanje ključnih lidera, osim Khameneija, i ministra obrane Aziza Nasirzadeha, šefa Vijeća za sigurnost Alija Shamkhanija i zapovjednika Iranske revolucionarne garde Mohammada Pakpoura, stvorilo je vakuum moći unutar sigurnosne elite. No, kako povijest ne pokazuje da zračne kampanje jednostavno zamjenjuju režime željenim liderima.

Tvrdi čuvari režima vjerojatno će se utrkivati da popune vakuum, prvenstveno zbog vlastite sigurnosti, a konsenzus o nužnoj suradnji s SAD-om i regijom mogao bi biti rijedak. Ne postoji jednostavno rješenje s opozicijskim vladama spremnim za preuzimanje, a Reza Pahlavi, nasljednik bivšeg šaha, ne može jednostavno ušetati u Teheran bez rizika od napada IRGC-a.

Ipak, Khameneijevi propusti, ekonomska kriza i represija, stvorili su priliku za promjene. Njegovi nalogi za osvetu nakon napada dodatno su uznemirili regiju, pogodivši susjede koji su molili SAD da se povuče. Iran se čini slabijim, ali ne prestaje s agresijom.

CNN ističe da je sada najveći rizik unutarnji razdor: nijedna frakcija možda neće prevladati, što može dovesti do fragmentiranog nasilja i proslava, potencijalno destabilizirajući ne samo Iranu, već i cijelu regiju. Trumpova ograničena spremnost na dugotrajni vojni angažman dodatno povećava ovu neizvjesnost. Iako SAD i Izrael imaju superiornu tehnologiju, obavještajne podatke i vojnu snagu, koja im je omogućila brzo rješenje, Iranovo duboko ukorijenjeno političko i društveno stanje i dalje ostaje kompleksan problem koji se ne može lako riješiti.