Milanović: 'Europska unije nije naddržava, granice imaju smisla'

„Granice među državama i nacijama nisu tek puka obijest, granice imaju smisla jer štite. Europska unija nije carstvo, mi smo društvo nacionalnih država, od kojih svaka ima svoje posebnosti, svoju povijest i kulturu, svoju vjeru i crkve, svoje pobjede i poraze, svoje ljubavi i mržnje, svoje predrasude i strahove. Hrvatska, Portugal i Finska su tri posve različita svijeta. I zato to ne može biti jedna država. I zato svakoga tko o tome fantazira, govori ili, još gore, radi na tome – treba promatrati. U Hrvatskoj ih nema puno, u Europi ih ima dosta. To su fantasti glupih ideja i koncepcija koje završe ljudskom nesrećom“, upozorio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović iz Ogulina gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća održanoj povodom Dana grada Ogulina.

Oštro odbacujući ideje o pretvaranju EU u naddržavu, predsjednik Milanović je kazao kako nakon svih ovih godina članstva u EU „danas vidim da je smisao cijele priče da si pomognemo koliko možemo, da si financijski olakšamo život, da trgujemo, da razmjenjujemo ideje i da živimo u Europi bez granica iako je i život bez granica samo naoko savršen, jer ima svoje izazove i probleme“. Za razliku od EU, „u NATO-u smo zbog iskustava prošloga rata, zbog agresora, zbog Beograda“, ali „ne zato da idemo u ratove i ne zato da generiramo snage s ciljem da idemo u ratove“, rekao je Predsjednik.

U svom je govoru upozorio i na gospodarske probleme u Hrvatskoj i činjenicu da „Hrvatska danas živi na dug“. „Imali smo nekoliko godina pozitivnu platnu bilancu, sad smo opet u minusu. I ne vidim izlaza iz toga uz ovakvu politiku. Da nema europskih doznaka, ta rupa bi bila još i veća. Zato je jako važno da sa svojim financijama budemo strogi, da se pokrijemo da nam ništa ne fali, ali da ne živimo na dug bez razmišljanja o tome kako ćemo ga vratiti. U minusu smo, a bez europskog novca smo u bunaru. A europski novac će dolaziti još samo neko vrijeme. Europska unija nije Amerika, ne može tiskati eure kako joj padne na pamet“, rekao je predsjednik Milanović.

Govoreći o sredstvima koja Hrvatska dobiva iz fondova EU, isto tako je upozorio kako „te doznake neće doprinijeti konkurentnosti i snazi hrvatske ekonomije, izvoznom profilu Hrvatske“ jer se novac iz EU fondova ulaže uglavnom u nadogradnju, a ne u proizvodnju. „Skoro ništa od onoga što se financira iz EU fondova ne stvara novac. Ali, otvorili smo potpuno svoje granice, stranci rade što hoće, proizvode što hoće, prodaju nam što hoće bez ikakvih ograničenja. To je upozorenje da smo u teškoj konkurentskoj utakmici i ako se sutra popiknemo, doći će netko i naplatiti nam dugove“, kazao je Predsjednik.

