SNIMALI SU IZJAVE

Ekipa N1 televizije napadnuta u Zagrebu: Muškarac nasrnuo na snimatelja

ARHIVA - Zagreb iz zraka 30.06.2005.
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 16:24

"Napadi i nasilje nedopustivi su i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", rekao je direktor programa N1 televizije Tihomir Ladišić.

Ekipa N1 televizije u srijedu tijekom obavljanja novinarskog zadatka napadnuta je na Trgu bana Josipa Jelačića. Naime, dok su snimali izjavu, nepoznati mladić pogrdno je vrijeđao novinare i fizički nasrnuo te odgurnuo snimatelja. Napadnuti je zadobio vidnu ozljedu oka. Prijavili su policiji ovaj incident, a čekaju potvrdu identiteta počinitelja i okolnosti napada, prenosi N1. "Napadi i nasilje nedopustivi su i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", rekao je direktor programa N1 televizije Tihomir Ladišić.
Ključne riječi
Trg bana Josipa Jelacica Zagreb Novinar napad

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
17:09 12.11.2025.

Kako siješ, tako ćeš i žeti.

Avatar punk
punk
17:04 12.11.2025.

joj, mi novinari smo nešto posebno, nas nitko ne smije ni taknuti ni krivo poglrdati... a ako se nadrogiramo i skočimo kroz prozor nitko ne smije pisati o tome...

LU
Lukeruk
17:10 12.11.2025.

Nisu to novinari nego jugoaktivisti

