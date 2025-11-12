Ekipa N1 televizije napadnuta u Zagrebu: Muškarac nasrnuo na snimatelja

Ekipa N1 televizije u srijedu tijekom obavljanja novinarskog zadatka napadnuta je na Trgu bana Josipa Jelačića. Naime, dok su snimali izjavu, nepoznati mladić pogrdno je vrijeđao novinare i fizički nasrnuo te odgurnuo snimatelja. Napadnuti je zadobio vidnu ozljedu oka. Prijavili su policiji ovaj incident, a čekaju potvrdu identiteta počinitelja i okolnosti napada, prenosi N1. "Napadi i nasilje nedopustivi su i učinit ćemo sve da zaštitimo naše snimatelje i novinare. Smatramo važnim o svakom nasilju izvijestiti i javnost i upozoriti na sigurnost novinara, ali i svih građana", rekao je direktor programa N1 televizije Tihomir Ladišić.