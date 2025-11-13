Članovi zagrebačkog Udruženja obrtnika u radnome posjetu Italiji: Brendiranje, zaštita izvornosti i promocija ključ su uspjeha

Udruženje obrtnika grada Zagreba organiziralo je za svoje članove stručno putovanje u Italiju. Program je obuhvatio obilazak Padove i Venecije te posjete otocima Murano i Burano. Zagrebački obrtnici imali su priliku upoznati se s bogatom tradicijom talijanskog obrtništva. Murano staklo, kao svjetski prepoznatljiv brend, primjer je uspješnog očuvanja tradicije uz suvremeni pristup dizajnu, kvaliteti i promociji proizvoda.

Posjet je imao za cilj razmjenu iskustava te poticanje ideja o mogućnostima brendiranja i pozicioniranja domaćih obrtničkih proizvoda na hrvatskom, ali i europskom tržištu. Sudionici su se vratili puni dojmova, naglašavajući kako Italija pokazuje put prema globalnoj konkurentnosti putem autentičnosti i inovacija.

Obrtnici su tijekom stručnog putovanja posjetili otok Murano, svjetski poznato središte izrade stakla. Murano staklo, zaštićeni brend s višestoljetnom tradicijom, predstavlja primjer kako se drevna vještina može uspješno pozicionirati na globalnom tržištu. Obišli su radionice majstora staklara, gdje su uživo pratili proces izrade složenih staklenih umjetnina, od puhanja stakla do finog brušenja i graviranja. Tom su prilikom doznali kako su brendiranje, zaštita izvornosti i promocija putem digitalnih platformi, sajamski nastupi i suradnja s dizajnerima od presudne važnosti za uspjeh. Jedan od majstora istaknuo je da se svaki komad certificira pečatom Murana, sprječavajući kopiranje i osiguravajući premium cijene. Ovo je inspiriralo hrvatske obrtnike da razmisle o sličnim zaštitnim znakovima za proizvode.

Drugi otok, Burano, oduševio je sudionike stručnoga putovanja svojim šarenim kućama i tradicijom izrade čipke. Posjet obiteljskim radionicama otkrio je kako male manufakture opstaju zahvaljujući predanosti, kvaliteti i priči koja stoji iza svakog proizvoda. Svaki komad čipke nosi pečat ruke majstorice i stoljetne tehnike. Zagrebački obrtnici imali su priliku vidjeti kako se čipka može integrirati u modu i dekor te da uz online prodaju i turističke radionice generirati prihode cijeloj zajednici.

– Stečena znanja i kontakti s talijanskim obrtnicima od velike su važnosti za naše obrtnike. Vjerujem da će pridonijeti daljnjem razvoju zagrebačkog obrtništva. Ovo putovanje nije samo inspiracija, već i poziv na akciju. Moramo učiti iz najboljih primjera, ali i stvarati vlastite priče koje će naše obrte učiniti prepoznatljivima u svijetu – zaključio je Ivica Zanetti, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba.