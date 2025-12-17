Vukovarski srednjoškolci posjetili Vučića, pljušte reakcije: 'Barem su vidjeli da u Vukovaru dobro žive'

U organizaciji Fondacije Sveta Petka i Zajedničkog vijeća općina (ZVO) dio učenika Tehničke škole Nikola Tesla iz Vukovara posjetio je Srbiju, a u okviru tog posjeta imali su i susret s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vrlo brzo je ta informacija, koja je objavljena i na službenoj stranici predsjednika Srbije, izazvala lavinu komentara uz pitanja zašto se djecu uvlači u politiku kao i koliko je korektno posjećivati osobu koja je imala aktivnu političku ulogu u vrijeme agresije na Vukovar i Hrvatsku.

Maduna: Suluda odluka

– Je li realno da jedna srednja škola iz Vukovara ide u posjet Vučiću u Beograd? Čovjeku koji je javno poticao Srbe u Hrvatskoj na pobunu i koji je zagovarao granicu velike Srbije na liniji Virovitica – Karlovac – Karlobag, čovjeku koji i danas aktualnu vlast u Hrvatskoj naziva ustaškom – rekao je vukovarski branitelj Damir Maduna. Sličnog mišljenja je i vukovarski branitelj Franjo Šoljić koji je rekao kako je to jasan pokazatelj podijeljenog sustava školstva u Vukovaru navodeći da se radi o suludoj odluci protiv koje treba pisati, ali i da je još luđi sustav koji to odobrava.

– Dok njihovi vršnjaci već godinu dana nemaju normalnu nastavu, nego hodaju i pješače Srbijom kako bi upozorili na bezakonje, protuustavnost i težak položaj, netko odluči odvesti učenike iz Vukovara na prijam kod Vučića. Jasan je to pokazatelj da treba mijenjati veći dio zakona u obrazovanju – rekao je Šoljić. Đorđe Lukić, ravnatelj Tehničke škole "Nikola Tesla" Vukovar, rekao je kratko da ne želi posebno komentirati posjet vukovarskih učenika Beogradu i njihov susret s Aleksandrom Vučićem. – Posjet je određen u skladu s programom i kurikulom. Mi smo dvojezična škola i ovo je bio posjet učenika koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu u našoj školi – rekao je Lukić.

Slučaj je komentirao i predsjednik ZVO-a Dejan Drakulić, koji je rekao kako je cilj posjeta obilazak i upoznavanje s radom data centra u Kragujevcu, koji se smatra jednim od najboljih takvih centara u Europi. U sklopu toga organizirani su i posjeti Predsjedništvu Srbije, Hramu Svetog Save u Beogradu…

Drakulić: Ništa sporno

– S djecom je išao i vladika Osječko-baranjske eparhije Heruvim te ih je sve zajedno primio i patrijarh SPC-a Porfirije. Kako su bili u posjetu Predsjedništvu, primio ih je nakratko i predsjednik Vučić. Ponosimo se time što su našu djecu primili i patrijarh i predsjednik – rekao je Drakulić. Napomenuo je i to da ovaj posjet nije nikakva novost te da su u Beograd odlazila i djeca i iz drugih gradova u Hrvatskoj. Kazao je i da ne vidi ništa sporno da djecu primi predsjednik države te upozorio na to da i djecu hrvatske nacionalnosti iz Hercegovine ili Vojvodine primaju političari u Hrvatskoj.

– Posjet su organizirali Fondacija Sveta Petka i ZVO tako da Županija s tim nema nikakve veze. Nismo ni znali za taj odlazak. Međutim, to i nije tako loše jer su djeca iz Vukovara mogla vidjeti koliko zapravo lijepo žive i koliko je Vukovar lijep grad – rekao je Ivan Bosančić, župan Vukovarsko-srijemske županije, koja je i osnivač škole.