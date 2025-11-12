Užas na gradilištu u Dugom Selu: Strujni udar usmrtio muškarca koji je pomagao pri radovima

Jučer oko 9.15 sati, na gradilištu u Dugom Selu dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao 62-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Prema informacijama iz Policijske uprave zagrebačke, nesreća se zbila prilikom izvođenja građevinskih radova na gradilištu u vlasništvu 48-godišnjaka.

Tada je 44-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije, koji u Hrvatskoj boravi privremeno, upravljao radnim strojem – pumpom za istovar betona. U tom trenutku 62-godišnjak, član šire obitelji vlasnika gradilišta koji je pomagao pri radovima, rukom je pridržavao cijev za izlijevanje betona. Nesreća se dogodila kada je 44-godišnjak strojem slučajno dodirnuo električne vodove dalekovoda, pri čemu je, najvjerojatnije uslijed strujnog udara, 62-godišnjak poginuo na mjestu događaja. Tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu, gdje će se obaviti obdukcija, dok je na mjestu tragedije obavljen očevid kojim je rukovodila policija u suradnji s nadležnim službama.