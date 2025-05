Šok iz Washingtona: Trump zabranio Harvardu upis stranih studenata

Administracija Donalda Trumpa u četvrtak je donijela šokantnu odluku: Harvardu je zabranjeno upisivanje novih stranih studenata, a i oni koji su već upisani moraju napustiti sveučilište ili će izgubiti svoj legalni status u SAD-u. Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem naredila je zaposlenicima Ministarstva da ukinu Harvardovu akreditaciju u sklopu Studentskog i razmjenjivačkog programa (SEVP), koji američkim sveučilištima omogućuje upis stranih studenata – Neka ovo bude upozorenje svim sveučilištima i akademskim institucijama u zemlji – poručila je Noem u službenoj izjavi.

U izjavi Ministarstva stoji da, osim zabrane budućih upisa stranaca, “postojeći strani studenti moraju se prebaciti na drugo sveučilište ili će izgubiti svoj pravni status u zemlji”. Ova drastična mjera, koju je prvi objavio The New York Times, pravda se navodnim “proterorističkim ponašanjem” Harvarda.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments…