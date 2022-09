Dirljiv trenutak, braća se susrela prvi put nakon 77 godina: Konačno sam ga upoznao

Dirljiva scena nedavno se odigrala na aerodromu u Sidneyu. Braća Geoff (79) i Todd (83) ponovno su ujedinjeni nakon što je Geoff prije 77 godina dan na posvajanje.

VIDEO: Davno izgubljena braća razdvojena 1945. ponovno će se susresti nakon 77 godina: 'Nisam mislio da će se to ikada dogoditi'

Geoff Nobbs rođen je u Ujedinjenom Kraljevstvu kao najmlađi od četvero braće. Kada je imao nepune dvije godine, njihova je majka, Florence, umrla od raka. Otac Albert nije se mogao nositi s četvoricom sinova pa je Geoffa dao na posvajanje a zadržao trojicu starije braće, Teda, Barryja i Johna.

Geoffa je posvojio par koji je 1951. emigrirao u Australiju, kada je on imao sedam godina. Sada, nakon gotovo osam desetljeća, na avion za Australiju sjeo je Ted. Čim su se ugledali braća su se čvrsto zagrlila u dirljivom trenutku u zračnoj luci, gdje je trenutak njihovog ujedinjenja uhvaćen kamerama.

U videu se može čuti kako Geoff s australskim naglaskom kaže "Čim sam te vidio pomislio sam da si to ti".

"Upoznati Geoffa je predivno iskustvo, stvarno nevjerojatno" komentirao je Ted. Geoff je dodao da je situacija vrlo emotivna. Ted, Barry i John godinama su pokušavali pronaći brata, no to im do nedavno nije pošlo za rukom, piše Daily Mail.