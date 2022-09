'Uskoro punim 30, a nikad nisam bila u ozbiljnoj vezi: Je li krajnje vrijeme da se smirim?'

Jedna se žena požalila seks terapeutu kako se boji da nikada neće uspjeti biti u ljubavnoj vezi dulje od tri mjeseca jer, iako brzo puni 30, nikad nije duže bila u vezi i stalno mijenja dečke.

- Prekid je uvijek moj izbor, i to kad se oni previše uozbilje, a ja ne želim predanost ni obvezu - rekla je.

"Radim za zrakoplovnu kompaniju pa mi je lako upoznati dečke s kojima mogu završiti i sutradan nestati. Uvijek sam u pokretu i kad upoznam muškarce u inozemstvu, mogu se zabaviti bez straha da ću opet na njih naletjeti."

Malo je teže, kaže, kad doma nekoga upozna jer on često pretpostavi da je to početak nečeg, no nikad nije.

"Muškarci se ne moraju jako truditi da me odvedu u krevet; divlja sam, što oni, izgleda, i vole. Ipak, pazim da ne ostanem trudna ili da se s nečim ne zarazim".

- Prijatelji me pitaju zašto se ne želim zaljubiti i skrasiti, a i ja se to pitam. Posvojena sam, ali moji roditelji su divni pa mislim da to ne može biti razlog rekla je.

Posao vam olakšava izbjegavanje ozbiljnih veza, ali zvuči kao da ste spremni za promjenu, odgovorio joj je terapeut dr. Angaharad Rudkin.

"Preferencije iz prošlosti vam ne smiju diktirati budućnost i ne trebate još jednog novog dečka, b+već novu sebe. Stvorili ste cijeli životni stil oko ideje da ste divlji, no postoji mnogo više od toga. Ne dopustite da vas vlastita predodžba o sebi koči", rekao je.

"Iako smatrate da to što ste usvojeni nije razlog vašeg ponašanja, moguće da vam je zbog toga nesvjesno lakše tražiti odobravanje ljudi koje jedva poznajete jer kad vas upoznaju, možete im se ne svidjeti'".

- Stvari se mijenjaju oko 30. godine' i možda ćete uzbuđenje 'jurnjave' zamijeniti nečim značajnijim - zaključio je. "Pokušajte, možda se ugodno iznenadite", prenosi Metro.