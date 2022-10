Snimka pokazala zastrašujući trenutak udara ruskog aviona u zgradu i katapultirane pilote

Ruski vojni avion zabio se u utorak zgradu tijekom trenažnog leta iznad lučkog grada Jejska jer je navodno došlo do kvara ubrzo nakon polijetanja. U nesreći je poginulo 13 ljudi, a ranjeno je 19, javlja Reuters.

Na društvenim mrežama se pojavila snimka pada vojnog aviona Su-34 na zgradu u Jejsku. Vidi se kako avion gubi na visini i kako trenutak kako se zabija u zgradu. Snimka je nastala u automobilu koji je prolazio u neposrednoj blizini stambene zgrade.

Newly published epic video of the crash of Russian Su-34 in Yeysk from 10/17/2022 pic.twitter.com/0gOJsBll0E