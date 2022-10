General Lucić o Milanovićevom protivljenju: Kao da je zaboravio da smo članica NATO-a i EU-a

Generali proslavljeni u Domovinskom ratu, Josip Lucić i Slavko Barić komentirali su za HRT trebaju li se obučavati ukrajinski vojnici na hrvatskom teritoriju i što misle o izjavi predsjednika Zorana Milanovića koji je izrazio svoje protivljenje tom planu.

Lucić je istaknuo kako je Hrvatska kao članica EU-a i NATO-a dužna pomoći u obuci ukrajinske vojske.

"Mi pomažemo državi koja je međunarodno priznata i na koju je izvršena agresija preko njezinih međunarodno priznatih granica. Provodeći tu obuku ne obučavamo vojsku koja će izvršiti agresiju na drugu državu, nego bismo obučavali vojsku koja bi branila svoj teritorij i svoj narod. Znači pomažemo državi koja je napadnuta i pomažemo narodu koji je nemilosrdno ugrožen. Cijeli svijet mora se loše osjećati promatrajući slike koje dolaze iz Ukrajine", poručio je Lucić i naveo Hrvatska nije zaboravila tragedije rata i koliko smo željno iščekivali pomoć.

Barić je rekao kako Hrvatska mora jasno iskazati svoje vanjsko-političke ciljeve te se jasno odrediti po pitanju obrambene politike.

"Hrvatska nije neutralna država koja se drži po strani, mi smo javno osudili agresiju te sukladno svojim mogućnostima pomagali Ukrajini. Samim time ovo je još jedan iskorak dalje ako se prihvatimo određenih oblika obuke koji bi bili primjereni i koju naše Oružane snage mogu izvršavati i u tom smislu pitanje je dosljednosti u provođenju određene politike, našeg doprinosa NATO-u i ostvarivanja politike EU-a. Treba jasno vidjeti koji oblici obuke, na koji način će se provoditi i sve u skladu s našim mogućnostima, treba tom pitanju ozbiljno pristupiti i vidjeti kako možemo pomoći Ukrajini", rekao je.

Reakcija na predsjednika

Predsjednik Zoran Milanović je prije par dana u Splitu govoreći o mogućnosti da ukrajinski vojnici prime obuku u Hrvatskoj naveo je kako on neće dopustiti da se Hrvatska uvuče u rat.

"Neću dopustiti da šačica šarlatana i ljudi koji koji gledaju samo svoje interese, Hrvatsku uvlače u bilo što što je više od minimuma korektnosti i solidarnosti. To smo pokazali dosta. Hrvatski vojnici nisu školovani da bi vodili tuđe ratove. To nije naš rat! To je govorio Izetbegović '92. godine, rat mu je bio u dvorištu. Ovo nije u našem dvorištu, ovo je 2000 kilometara od nas. Ponašamo se civilizirano i to je sve, rekao je tada i dodao je da Hrvatska, dok je on vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, neće sudjelovati u tom ratu.

Lucić je ustvrdio kako je iznenađen Milanovićevim javnim nastupima, te je podsjetio da je Hrvatska članica NATO-a i EU-a.

- Obraćajući se javnosti nastupa kao da je zaboravio da smo članica NATO-a i EU-a i da smo iz međusobnih ugovora preuzeli određene obveze. Naša budućnost je čvrsto vezana za budućnost EU-a i NATO. Mi smo obvezni biti vjerodostojni i biti dio zajedništva, slijediti politiku EU-a i NATO-a pomagati narodu Ukrajine, rekao je Lucić.

S druge strane, Barić smatra da različiti politički stavovi zbunjuju hrvatske građane, ali i partnere.

- Govorimo o čistoj obuci, ne slanju vojske u Ukrajinu ili borbu. Ponavljam da moramo prihvatiti činjenicu da se hrvatska obrambena politika vodi koordinirano, postoje ustavne i zakonske odredbe po kojima određene nadležnosti ima predsjednik Republike, Vlada pa i sam Sabor. Stvar je da se mi pridržavamo tih odredbi i potičemo komunikaciju između aktera koji sudjeluju u kreiranju obrambene i vanjske politike Hrvatske, rekao je Barić i objasnio kako Hrvatska u ovom ne izgleda kao država koja ima tu sinergiju i koja postupa sukladno svojim političkim opredjeljenjima.

