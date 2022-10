Institut za proučavanje rata tvrde: Rusija bi mogla dignuti branu kako bi spriječila progon svojih snaga

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da "namjerno" zadržava prolazak brodova s ukrajinskim žitaricama životno važnih za mnoge zemlje. Američki ministar obrane Lloyd Austin i ruski ministar obrane Sergej Šojgu razgovarali su u petak prvi put od svibnja, a visoki ruski diplomat rekao je da je poziv bio potreban kako bi se uklonili nesporazumi. Utvrda duga gotovo 2 kilometra izgrađena je izvan rusko okupiranog grada Hirske, u istočnoj Ukrajini, pokazuju nove satelitske slike tvrtke Maxar Technologies, tvrde američki mediji.

Tijek događanja.

8:00 - Južno operativno zapovjedništvo Ukrajine priopćilo je da je Rusija povećala svoju grupu brodova u Crnom moru na deset brodova, što uključuje tri nosača projektila zemlja-zrak opremljena s 24 projektila Kalibr, prenosi Kyiv Independent.

⚡️Ukraine's military: Russia increases number of ships in Black Sea. Ukraine's Southern Operational Command said Russia had increased its grouping of ships in the Black Sea to ten ships, which includes three surface-to-air missile carriers equipped with 24 Kalibr missiles.

7:18 - SAD će razmotriti sva sredstva za unaprjeđenje diplomacije s Rusijom ako primijete otvaranje, ali Moskva trenutno ne pokazuje znake spremnosti da se uključi u značajne razgovore, rekao je u petak američki državni tajnik Antony Blinken.

"Svi ukazuje na to da se predsjednik Putin nije voljan uključiti u smislenu diplomaciju, već nastavlja gurati u suprotnom smjeru", rekao je Blinken na konferenciji za novinare sa svojom francuskom kolegicom Catherine Colonna.

"Razmatramo i razmotrit ćemo sva sredstva za unapređenje diplomacije ako vidimo mogućnost da je unaprijedimo na bilo koji način, naravno da ćemo to uvijek gledati", rekao je Blinken, ali i dodao da Moskva umjesto toga "udvostručuje i utrostručuje" svoju agresiju.

Rusija je ovog tjedna pojačala svoje napade raketama i bespilotnim letjelicama na ukrajinsku energetsku i vodovodnu infrastrukturu.

7:00 - Institut za proučavanje rata (IWS) tvrdi u svojoj analizi da bi Rusija mogla dići branu u zrak kako bi spriječila ukrajinske snage u progonu ruskih snaga dublje u okupiranu Khersonsku oblast. Navode kako ruske vlasti vjeruju da će dizanje brane u zrak također osigurati tampon zonu oko istočne oblasti Hersona koja bi spriječila Ukrajinu da dođe na dohvat Krimu koji je okupirala Rusija.

The #Russian withdrawal from western #Kherson Oblast has begun. Russian forces likely intend to continue that withdrawal over the next several weeks but may struggle to withdraw in good order if #Ukrainian forces choose to attack.https://t.co/K7MWzKbivC pic.twitter.com/4fkGxSlxx3