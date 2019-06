Snimila kamion kako ispušta nepoznatu tekućinu u more, tvrtka kaže da je riječ o otopljenom ledu

Jedna je Zadranka snimila kamion tvornice za preradu ribe Mardešić iz Sali na Dugom otoku kako ispušta nepoznatu tekućinu direktno u more, na trajektnom pristaništu u zadarskoj luci Gaženica, piše morski.hr.

Dogodilo se to jučer oko 13.30 sati.

– Ispuštanje masne uljene prljave vode od konzerviranih riba u Jadransko more i uništavanje naše nove rive nanošenjem masnih fleka. Bez srama, Usred bijela dana. Legalno? Sram vas bilo Mardešić d.o.o. – napisala je Zadranka na Facebooku.

Jedan od vlasnika tvrtke Pavle Paunović rekao je da nije riječ o ulju nego o otopljenom ledu.

– To nije nikakva prljava voda, masnoća, ni ulje nego led. Led koji se otopio, mi tu moramo ispustiti prije nego kamion uđe u trajekt. Ne postoji nikakva dozvola za ispuštanje. Ako nađu tragove ulja, teretite nas se slobodno. Nemate to gdje ispustiti nego u more. To su novi kamioni, a ako u luci ima kakvih tragova ulja, to može biti od tisuću drugih razloga – rekao je Paunović.

Dodao je potom kako je vozač pitao komunalnog redara može li to napraviti, a ovaj mu je dozvolio.

– Ma tko će njemu ili bilo kome dati dozvolu da ispušta ikakvu tekućinu u more? Što se nas tiče, to je laž – rekao je pak Nino Kovačević, viši referent iz zadarskog komunalnog redarstva.