Snježna idila i kaos na cestama: Hladnoća paralizirala Hrvatsku

Snijeg koji je padao u protekla dva dana stvorio je snježnu idilu u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj, ali i velike probleme u prometu. U većim dijelu zemlje vladaju zimski uvjeti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke kako se zaštititi od hladnoće.

Snijeg je i tijekom protekla 24 sata mjestimice padao u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Ekipe zimske službe izašle su na teren i rade punom parom.

Bolnice pune ozlijeđenih

Mnogi građani od ranog su jutra strugali led i čistili snijeg ispred kućnih pragova i sa svojih automobila. Čistili su i dvorišta i prilaze zgradama i kućama.

– Evo čistim snijeg oko kuće i s automobila. Velika je kazna ako ne počistite, a i dobro mi dođe da se malo razgibam. Nadam se da ga ipak neće biti previše – rekao je umirovljenik Nikica iz Slavonskog Broda.

Prema podacima DHMZ-a, najviše snijega palo je na Zavižanu, gdje je izmjeren 61 centimetar. Slijede Gospić s 51 cm te Puntijarka s 49. U Delnicama je izmjereno 38 cm, u Ogulinu 39, a na području Zagreba od 22 cm na Griču do 29 cm na aerodromu.

I dok su veće prometnice uglavnom prohodne, brojne sporedne ceste i prikazi naseljima i dalje su pod snježnim pokrivačem. Pješacima najveći problem predstavljaju neočišćeni nogostupi. U Zagrebu je u nekim trenucima situacija zbog obilnih padalina izgledala kaotično, s 20-30 cm novog snijega koji je napadao tijekom noći.

– Pješačke staze u nekim dijelovima grada uopće nisu očišćene. Da nema stanara koji čiste oko svojih zgrada, uopće ne bismo mogli izaći van, osobito mi stariji – požalila se Blanka iz Zagreba.

Na kritike o slabo očišćenim prometnicama, iz Zimske službe Grada Zagreba odgovorili su kako je na teren izašlo više od 400 ekipa, a prioritet su bili prilazi školama, bolnicama i tramvajskim stajalištima.

– Sve raspoložive ekipe radile su na održavanju prohodnosti cesta. Ralice su prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz – izvijestio je Zagrebački holding.

Zameteni nogostupi i pješačke staze u nekim su gradovima napunili čekaonice bolnica i domova zdravlja. Samo u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice pregledano je oko 250 novih pacijenata, od kojih je najveći dio zadobio prijelome i ozljede ruku, potkoljenica, gležnjeva i kukova. Odrađeno je i petnaestak operacija. Na teren je izašlo i svih 17 ekipa Hitne medicinske službe.

Snijeg i nepovoljni vremenski uvjeti paralizirali su i zatrpali i druge dijelove Hrvatske, stvarajući poteškoće u prometu. Zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dijelu Slavonije, Istri, Hrvatskom primorju i pojedinim otocima sjevernog Jadrana. Uz snijeg, probleme u priobalju i Gorskom kotaru stvara i olujni vjetar. Na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila, a prekinut je i dio pomorskih linija. HAK je pozvao vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Vlak koji je u utorak u 13.45 krenuo iz Zagreba u Split zapeo je u Kninu okovan ledom. Ondje je stajao više od 12 sati. Jučer ujutro, nakon što je pruga raščišćena, po putnike je došao drugi vlak. Put od Zagreba do Splita za njih je trajao 22 sata.

Promet pod snijegom

Obilan snijeg i niske temperature zabilježeni su i diljem Europe. U dvjema francuskim regijama u prometnim nesrećama povezanim s nevremenom poginulo je pet ljudi. Ceste su prekrivene snijegom i ledom, a vlasti pozivaju građane da odgode putovanja jer se uvjeti pogoršavaju. Kaos je i u zračnom i željezničkom prometu. Zračne luke u Parizu i Amsterdamu odgađaju stotine letova, vlakovi su zaustavljeni, a javni prijevoz u mnogim gradovima ne funkcionira.

Propala tenda kafića u centru Zagreba Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz DHMZ-a su za danas i sutra u kontinentalnom dijelu zemlje najavili vrlo hladna jutra, s temperaturama do minus 10 stupnjeva. Pritom će četvrtak biti uglavnom sunčan, dok se u petak očekuje novo naoblačenje sa snijeg i kišom te povećanom opasnosti od poledice. U subotu će snijeg na kopnu malo popustiti, no na Jadranu se očekuje bura.

Građanima, osobito starijima, savjetuje se dodatan oprez pri kretanju, a vozačima sporija vožnja i obvezno korištenje zimske opreme. Snijeg i niske temperature i dalje otežavaju svakodnevicu.