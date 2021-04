Snažna erupcija na Karibima: Oblak dima uzdigao se 6 kilometara u visinu, evakuacija u tijeku

Zbog erupcije vulkana La Soufriere na istočnom karipskom otoku izdan je hitan nalog za evakuacijom ugroženih stanovnika, a njih je, prema riječima direktorice seizmičkog centra Erouscille Jospeh, oko 16.000 ljudi. Ljude iz crvene zone evakuirat će se praznim kruzerima koji su poslani u pomoć.

Joseph je dodala i da oblak dima seže do visine od čak 20.000 stopa, odnosno oko 6 kilometara.

- Moglo bi se dogoditi više eksplozija - rekla je, dodajući da je nemoguće predvidjeti hoće li bilo koja potencijalna nadolazeća eksplozija biti veća ili manja od prve, javlja Associated Press.

Pandemija otežava evakuaciju

Premijer Ralph Gonsalves rekao je na konferenciji za novinare da se ljudi moraju cijepiti prije ulaska na kruzer i ako žele da im se odobri privremeno utočište na drugom otoku.

- Neće sve proći savršeno, ali ako svi surađujemo proći ćemo kroz ovo jači nego ikad - kazao je Gonsalves.

The #LaSoufriere eruption, captured from Rose Hall, St Vincent. This is the first time the volcano has explosively erupted since 1979.



Live Updates: https://t.co/wTdJbgzemB pic.twitter.com/UsQR264vAL