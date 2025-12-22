Naši Portali
OPRAVDAVA LI CILJ SREDSTVO?

Maskirani u Djeda Mraza i vilenjake opljačkali trgovinu pa ukradeno podijelili siromašnima

Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
22.12.2025.
u 20:47

Na društvenim mrežama aktivistička skupina koja se naziva Robins des ruelles ili 'Robin Hoodi iz uličica' preuzela je odgovornost za krađu

Nekoliko osoba odjevenih u Djeda Božićnjaka i skupina maskiranih vilenjaka snimljeni su u ponedjeljak navečer u jednoj trgovini prehrambenih proizvoda u Montrealu kako pune kolica hranom. Iako je prizor na prvu djelovao normalno, skupina je trgovinu napustila bez plaćanja. Glasnogovornica montrealske policije Caroline Chèvrefils potvrdila je da je u tijeku istraga vezana uz 'incident krađe u maloprodajnom objektu' u ulici Laurier u četvrti Plateau-Mont-Royal, piše CBC. Chèvrefils je rekla da se incident dogodio oko 21:15 sati u ponedjeljak te da je u njemu sudjelovalo više 'maskiranih i prerušenih osoba koje su napustile trgovinu s hranom bez plaćanja.'

Na društvenim mrežama aktivistička skupina koja se naziva Robins des ruelles ili 'Robin Hoodi iz uličica' preuzela je odgovornost za krađu. Skupina tvrdi da je ukradena hrana u vrijednosti od oko 3.000 dolara, podijeljena ispod božićnog drvca na trgu Place Valois u četvrti Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dok su ostaci završili u raznim zajedničkim hladnjacima za pomoć potrebitima. Skupina je ovaj čin nazvala 'velikom akcijom prikupljanja hrane i političkim pozivom na djelovanje.' U priopćenju objavljenom na društvenim mrežama opravdali su svoje postupke tvrdnjom da se, dok se ljudi bore kako bi spojili kraj s krajem, trgovački lanci koriste inflacijom kao izgovorom za podizanje cijena, istovremeno ostvarujući rekordne profite. 'Šačica korporacija drži naše osnovne životne potrebe kao taoce', stoji u objavi na Instagram stranici aktivističke skupine Les soulèvements du fleuve.

'I dalje guše stanovništvo, izvlačeći što je moguće više novca, jednostavno zato što mogu. Za nas je to krađa, a oni su pravi kriminalci', dodali su. U ponedjeljak je kanadski statistički ured objavio indeks potrošačkih cijena za studeni koji pokazuje da je inflacija cijene hrane dosegnula najvišu razinu u gotovo dvije godine. Ukupna stopa inflacije iznosila je 2,2 posto, no rast cijena hrane od kolovoza 2024. znatno je brži, te je u studenome porastao za 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Reakcije na krađu bile su uglavnom pozitivne na društvenim mrežama, no u izjavi za CBC News glasnogovornica trgovačkog lanca Metro Geneviève Grégoire naglasila je da je važno podsjetiti kako je krađa, bez obzira na razlog, neprihvatljiva i predstavlja kazneno djelo. Marc-André Cyr, predavač politologije na Sveučilištu Québec u Montréalu, ukazao je na 'nesrazmjer' između institucija koje ovaj čin smatraju zločinom i javnosti, 'koja ga u konačnici doživljava prihvatljivim.' Cyr je također istaknuo da 'činjenica da je krađa bila nenasilna, blagdanska i pravodobna, te da je imala izravan učinak, objašnjava zašto neki ljudi hvale postupke skupine' i dodao kako su 'ovaj tjedan neki ljudi jeli puno bolje nego prošli tjedan.' Montrealska policija priopćila je u četvrtak da pregledava videosnimke incidenta, no zasad nitko nije uhićen.
Ključne riječi
vilenjaci Djed Mraz krađa Montreal Kanada

