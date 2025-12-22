Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAJE ISTRAGA

Strašna nesreća u Nizozemskoj: Auto naletio na ljude koji su gledali paradu, ozlijeđeno devet osoba

Ilustracija
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 22:00

Policija je navela kako se čini da je bila je riječ o nesreći, no kako istraga još uvijek traje

Automobil je naletio na grupu ljudi u mjestu Nunspeet u Nizozemskoj, tijekom zimske parade. Kako navodi Dutch News, devet osoba je ozlijeđeno, od kojih troje teško. Ozlijeđene osobe bile su dio grupe koja se okupila kako bi gledala povorku kamiona ukrašenih svjetlima koja se održava svake godine uoči božićnih blagdana. Policija je navela kako se čini da je bila je riječ o nesreći, no kako istraga još uvijek traje. 

"Bilo je puno ljudi na kružnom toku i oko njega te uz rub ceste. Automobil je očito došao iz sporedne ulice, dijagonalno prešao kružni tok kroz gomilu, udario u ogradu i završio na polju", opisao je svjedok nesreće. Automobilom je upravljala 56-godišnjakinja koja je lakše ozlijeđena. 
Romi iz zloglasnog Piškorovca: 'Netko će radije zaposliti Nepalce nego Rome, stalno nas ocrnjuju'
Ključne riječi
Nunspeet prometna nesreća Nizozemska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!