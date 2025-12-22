Strašna nesreća u Nizozemskoj: Auto naletio na ljude koji su gledali paradu, ozlijeđeno devet osoba

Automobil je naletio na grupu ljudi u mjestu Nunspeet u Nizozemskoj, tijekom zimske parade. Kako navodi Dutch News, devet osoba je ozlijeđeno, od kojih troje teško. Ozlijeđene osobe bile su dio grupe koja se okupila kako bi gledala povorku kamiona ukrašenih svjetlima koja se održava svake godine uoči božićnih blagdana. Policija je navela kako se čini da je bila je riječ o nesreći, no kako istraga još uvijek traje.

"Bilo je puno ljudi na kružnom toku i oko njega te uz rub ceste. Automobil je očito došao iz sporedne ulice, dijagonalno prešao kružni tok kroz gomilu, udario u ogradu i završio na polju", opisao je svjedok nesreće. Automobilom je upravljala 56-godišnjakinja koja je lakše ozlijeđena.