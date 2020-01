Nogalo: Imamo podršku premijera Plenkovića, on je taj koji je ključni

Gostujući u današnjoj emisiji Nedjeljom u 2 Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak koji je sa svoje dužnosti smijenjen zbog optužbi za nadriliječništvo, komentirao je nalaze inspekcije Ministarstva zdravstva koja je, prema saznanjima RTL-a, utvrdila da nije bilo nadriliječništva u toj bolnici, ali i činjenicu da službene potvrde te informacije iz Ministarstva zdravstva još uvijek nema.

- Cijela je ova priča apsurdna, to je teatar apsurda. Jedina mjerodavna inspekcija jest inspekcije Ministarstva zdravstva i inspekcija HZZO-a. Ako takva inspekcija kaže da je sve u redu po pitanju zapošljavanja, po pitanju novih djelatnosti i nadriliječništva. Zašto takav jedan mjerodavan dokument, koji je gotov prije desetak dana, ne izlazi u javnost? Treba se pitati kome odgovara da se ovakva mala, uspješna bolnica Srebrnjak degradira i devastira.

Ističe kako je od 1997. kada je postavljen za ravnatelja on išao svojim putem, a gradonačelnik Milan Bandić svojim, ali to se naglo promijenilo kada su im iz EU fondova odobrena sredstva u iznosu od 60 milijuna eura.

- Onoga trenutka kada se potpisao ugovor od 60 milijuna eura, kada smo stekli vlasništvo nad Brestovcem, jednim dosta vrijednim zemljištem, kada se umiješala priča oko bolnice u Blatu, toga trenutka smo postali atraktivni i interesantni te se događa što se događa - kazao je.

Navodi kako bi se realizacijom projekta za koji su dobili spomenuta sredstva riješili svi problemi u gradu Zagrebu, što se tiče pedijatrije, jer bi se izgradila bolnica četiri puta veća nego je to Srebrnjak.

- Najviše sam se ja borio za ovaj projekt, ja bih htio da taj projekt bude za dvije do tri godine, nebitno je hoću li ja biti ravnatelj. Imali smo nekoliko dobrih kontakata s premijerom Plenkovićem. On zna što su europski projekti, on to forsira, on nam je pomogao te on sad nadgleda taj projekt. Postigao sam svoj glavni cilj, da projekt mora ići. Ako ne bude išao bit će krivi ili Upravno vijeće ili nova uprava. Mogu reći da imamo njegovu podršku za Centar za translacijsku medicinu jer je on tražio da ga se izvještava svaka dva tjedna o projektu. Projekt mora ići, on se brine za djecu, on se brine za dobrobit. On je taj koji je ključni. Jako nam je puno pomogla i bivša ministrica Gabrijela Žalac, a tu je i ministrica Blaženka Divjak - kaže Nogalo.

U emisiji je pušten i razgovor s predsjednicom Upravnog vijeća Srebrnjaka, Anom Stavljenić Rukavinom koja ga optužuje za "značajan minus u 2019. godini" te za "liječenje djece bez odobrenja od strane Ministarstva zdravstva koje su provodili četiri godine".

Nogalo je kazao i kako nalaz inspekcije demantira tvrdnje o upitnim rezultatima poslovanja, obavljanju postupaka za koje bolnica nema odobrenje Ministarstva zdravstva te o protuzakonitim zapošljavanjima, kako je to ustvrdila predsjednica Upravnog vijeća Srebrnjaka Ana Stavljenić Rukavina. Odgovarajući na optužbe, između ostalog, kazao je :

- Kada ovo slušam, čovjeku ne preostaje ništa drugo nego da se nasmije...Profesorica je prespavala očito, 2014. ili 2015. smo otvorili prvu jednodnevnu kirurgiju u Hrvatskoj. Zato da djeca ne leže u bolnicama, da ne čekaju otorinološke zahvate jako dugo. Zato da djecu spasimo, liste čekanja u Vinogradskoj i Rebru su liste čekanja godinu i pol do dvije godine dana. U to vrijeme djeca oštete sluh zbog upala, mi smo shvatili da želimo se baviti gornjim i donjim dišnim putevima. Profesorica je prespavala, bila je s nama i gradonačelnikom Bandićem na otvorenju kirurške sale. Ona je prespavala i činjenicu da nam je ona dovela dobrog "otorinca". Ovaj zadnji dokument, nalaz prave inspekcije Ministarstva pokazuje da sve to nije istina. Kako ću ja vama sada objasniti i narodu da je sve to što profesorica govori, laž, čista laž. Naročito je posebna laž da ona o tome ništa nije znala.

Osvrnuo se i na optužbu zbog minusa u poslovanju prošle godine ističući kako bolnica sada potražuje sedam ili osam milijuna kuna više nego što duguje.