Plenković i Jandroković čestitali Dan žena: Poslali poruke o ravnopravnosti i borbi protiv nasilja

Premijer Andrej Plenković uputio je u nedjelju čestitku u povodu Međunarodnoga dana žena, 8. ožujka, istaknuvši da svojim djelovanjem one čine društvo boljim i snažnijim te poručivši da je Vlada ustrajna u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena. "U ime Vlade RH i svoje osobno, svim ženama od srca čestitam Međunarodni dan žena! Svojim djelovanjem, inovativnošću i utjecajem, žene čine naše društvo boljim i snažnijim", napisao je premijer u čestitki na društvenoj mreži X. Ustrajni smo, dodao je, u promicanju ravnopravnosti i veće zastupljenosti žena u politici, kao i u upravljačkim pozicijama u korporativnom svijetu i državnim institucijama. "Odlučni smo u osudi i suzbijanju svakog oblika diskriminacije žena, a posebno u borbi protiv nasilja nad ženama", naglasio je.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u nedjelju čestitku u povodu 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, u kojoj je naglasio da dosad postignute iskorake žena u ravnopravnosti i stjecanju političkih, socijalnih i gospodarskih prava nikada ne uzimamo zdravo za gotovo. "U povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, svim ženama u Republici Hrvatskoj upućujem srdačne čestitke i izraze istinskog poštovanja, uime Hrvatskoga sabora i osobno. Današnji nas dan podsjeća na cjelokupni, iznimno zahtjevni povijesni put žena ka ravnopravnosti i stjecanju političkih, socijalnih i gospodarskih prava. Poziva nas i da dosad postignute iskorake nikada ne uzimamo zdravo za gotovo", stoji u čestitki.

Ujedno, dodaje se u čestitki, 8. ožujka uvijek je prigoda da izrazimo nužnu zahvalnost svim ženama koje su svojim znanjem, radom i požrtvovnošću pridonosile i pridonose razvoju naše Domovine, djelujući u svojim obiteljima i na radnim mjestima, u znanosti i kulturi, zdravstvu i obrani, u javnom i političkom životu, kao i u svim drugim područjima ljudske aktivnosti. "Jednako tako, trajno smo zahvalni našim majkama i suprugama, bakama i kćerima, prijateljicama i kolegicama, koje svojom posebnom plemenitošću, nesebičnošću, toplinom i nježnošću na poseban način obogaćuju naše živote", istaknuo je Jandroković.

Predsjednik Sabora napominje da i u današnjoj prigodi vrijedi naglasiti važnost trajne, snažne i nedvosmislene borbe protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama. "Hrvatska je proteklih godina učinila važne iskorake u jačanju zakonodavnog okvira zaštite prava žena. Istovremeno, jasno je kako kvaliteta položaja žena ne ovisi samo o zakonskim propisima, nego i o njihovoj svakodnevnoj primjeni – bilo da se radi o sigurnosti ili o ravnopravnom sudjelovanju u donošenju odluka, o mogućnostima zapošljavanja i napredovanja ili o usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života", napomenuo je.

Puna ravnopravnost žena i muškaraca neizostavan je preduvjet cjelokupnog napretka svakog društva, naglasio je Jandroković te dodao da su sustavna ulaganja u sigurno i dostojanstveno okruženje te u jednake prilike za žene i muškarce, ulaganja u uspješniju budućnost i dugoročnu održivost. "Biti odgovornim dionikom javnog života znači doprinositi izgradnji upravo takvoga okvira. Svi u Hrvatskoj, a naročito nositelji dužnosti, pozvani su ulagati napore kako bi se u našoj Domovini sposobnost, rad i znanje uvijek vrednovali bez predrasuda, kako ravnopravnost ne bi ostala tek proglašeni cilj, već standard koji se dosljedno provodi i vrijednost koju se živi", poručio je te svim ženama u Hrvatskoj zaželio obilje zadovoljstva, profesionalnog uspjeha i ljubavi.