Unuka indijskog sultana bila je britanska špijunka u okupiranom Parizu i izluđivala je naciste

Postoji jedan tip junaka koji se u filmovima i knjigama pojavljuje toliko često da smo na njega "oguglali". Usamljeni agent ulazi u neprijateljski teritorij te tamo radi sam, okružen, bez podrške, svjestan da svaki pogrešan korak znači smrt. Lako je gledati takvu priču na velikom platnu ili malom ekranu, ali mnogo je teže povjerovati da se nešto slično doista dogodilo, da je iza toga stajala stvarna osoba od krvi i mesa, i da ta osoba nije bio iskusni vojnik ni profesionalni obavještajac, nego kći sufijskog sveca i unuka indijskog sultana koja je u slobodno vrijeme pisala priče za djecu i svirala harfu.