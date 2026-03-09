Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNA POSLASTICA

Unuka indijskog sultana bila je britanska špijunka u okupiranom Parizu i izluđivala je naciste

Autor
Elvis Sprečić
09.03.2026.
u 00:09

Noor Inayat Khan pisala je dječje priče i svirala harfu. Kada su Nijemci zauzeli Pariz, odlučila je da će sama, bez ikakve podrške, nastaviti slati poruke iz srca neprijateljskog teritorija

Postoji jedan tip junaka koji se u filmovima i knjigama pojavljuje toliko često da smo na njega "oguglali". Usamljeni agent ulazi u neprijateljski teritorij te tamo radi sam, okružen, bez podrške, svjestan da svaki pogrešan korak znači smrt. Lako je gledati takvu priču na velikom platnu ili malom ekranu, ali mnogo je teže povjerovati da se nešto slično doista dogodilo, da je iza toga stajala stvarna osoba od krvi i mesa, i da ta osoba nije bio iskusni vojnik ni profesionalni obavještajac, nego kći sufijskog sveca i unuka indijskog sultana koja je u slobodno vrijeme pisala priče za djecu i svirala harfu.

Ključne riječi
Drugi svjetski rat Agentica SOE

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

38
Reakcija na plan zapljene urana

Hrvatski analitičar: 'Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost Trumpa'

Jedino u što sam posve siguran je slijedeće: - kad ovaj rat završi kroz koji mjesec (jer Trumpu idu izbori, a cijena goriva raste), a iranski režim to nekako preživi, Iran će uložiti maksimalne napore da što prije razviju svoju nuklearnu bombu. Pri tome imaju pred očima Sjevernu Koreju i Kim Jong-Una s kojim je Trump veliki prijatelj, baš zato jer Kim ima svoje nuklearne bombe

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!