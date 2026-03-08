DP je organizirao dobrovoljačku satniju koja bi trebala krenuti za Iran. Njen zapovjednik je pukovnik Marko Skejo

Subota

28. 2. 2026.

Čiji si ti igrač Božinoviću? A ti Plenki? Hrvatski ili antihrvatski? Ova logična pitanja postavljaju mnogi građani lojalni našoj neovisnoj Republici Hrvatskoj, nakon što su Plenkijevi i Božinovićevi žandari golom tjelesnom silom zaustavili krik, a povremeno i urlik slobodne podno legla podlog turboantihrvatskog jugounitarističkog kolumnista Pupijevih četničkih Novosti Borisa Dežulovića u organizaciji poznatog domoljuba i naše narodne dike Dražena Keleminca, Dade iz Smogovaca i njihovog specijalnog voda za širenje progona neistomišljenika. Umjesto da su ih pustili da Dežulovićeve mamu i tatu obavijeste da im je sin četnik kojeg treba protjerati, jer je na četničkom tenku ušao u Vukovar, žandari su domoljubima zabranili pristup Borisovom leglu. Keleminec se potom obratio novinarima i kazao kako je sramota da se do jučer moglo ući u državnu instituciju i Mirjani Rakić pokloniti četničku kapu, a sada ne možeš linčovati jednog Borisa Dežulovića?!

Nedjelja

1. 3. 2026.

Neformalni dobitnik Nobelove nagrade za mir Donald Trump, najveći od svih američkih mirotvoraca, čovjek kojem je čovjekoljublje ispred vlastitih financijskih interesa, sebedarje ispred trgovine naftom i rijetkim mineralima, bogoljublje ispred protjerivanja nearijevaca s teritorije SAD-a, skupa sa simpatičnim izraelskim premijerom, još jednim iz plejade onih koji demokraciju šire manjim etničkim provjetravanjem, napao je Iran i poubijao njegov vjerski, politički i vojni vrh. Tim povodom, Plenki je izrazio oduševljenje, jer Hrvatska desetljećima strahuje od mogućnosti da Iran napravi nuklearnu bombu i baci je u Belišće ili Brela. Nije Iran bio ni blizu takve mogućnosti, ali bolje spriječiti nego liječiti. Na velikom partyju u američkom veleposlanstvu u Buzinu, Plenki se zagrlio s našim saveznicima i zapjevao: "Nikom nije lepše neg' je nam, samo da je tako svaki dan."

Ponedjeljak

2. 3. 2026.

Lomi se vladajuća koalicija! Plenki je snažno podržao obrambeno američko-izraelsko bombardiranje i osudio velikoiransku agresiju na američke baze po okolnim arapskim zemljama, ali je frka u Domovinskom pokretu koji, izgleda, podržava Iran. Naime, Ćipe je došao na koalicijski sastanak i rekao Plenkiju da Hrvati moraju podržati svoju prapostojbinu Iran! Izgleda da su Penava i on cijelu prethodnu noć surfali međumrežjem i otrkili sve o našem iranskom porijeklu. Plenki im je objasnio da to nema blage veze s mozgom, ali DP je organizirao dobrovoljačku satniju koja bi trebala krenuti za Iran. Njezin zapovjednik je pukovnik Marko Skejo, koji se uoči polaska za Iran, obratio novinarima i svekolikom pučanstvu: "Iđemo tamo, jer su i naše predšasnike bombardirale anglosaksonske snage, a o tom ko ih je prida na Bleiburgu Titinin šumarin da i ne pričan! Vidićemo možemo li natrat Irance da priznaju da su Hrvati i onda Iran, skupa s tzv. BiH vratit u krilo domovine, jedine nan Nezavisne Države Hrvacke!"

Utorak

3. 3. 2026.

Usred drame s bijelom kugom, usred egzodusa tisuća obrazovanih mladih ljudi koji bježe iz neobjašnjivih razloga iz naše pravne države s niskom stopom inflacije, antihrvatska organizacija USKOK i dalje rovari! Evo ih sada u HEP-u, biseru domaćeg uhljebništva, u kojem su pohapsili i u okove bacili vod domoljuba i to samo zato što su se bavili očuvanjem naše slavne tradicije, ostavštine naših očeva i djedova, mitom i korupcijom. Zar ćemo u našoj, navodno slobodnoj Hrvatskoj, uhićivati neke od naših najboljih uhljeba, samo zato što su naplatili nepostojeće radove ili malo oprali lovu kroz sportske klubove ili prenapuhali cijene?! Pa kako će sada Plenki naći nove kadrove za te dužnosti? Zar će ljudi raditi samo za nekoliko tisuća eura, bonuse, službenu Škodu i laptop...

Srijeda

4. 3. 2026.

Gori srbijanska ambasada u Zagrebu! Srbija je poslala tenkove na granicu, Hrvatska vojska je na nogama, a Petar Janjić Troblon u rovu kod Iloka čeka svoj prvi tenk u novom tisućljeću. Nakon kaosa koji je u međunarodnim krugovima izazvala vijest o terorističkom napadu u Zagrebu, nakon što su stranice srbijanskih tabloida zavrištale o povampirenim ustašama, Plenki se obratio javnosti poručivši da je Srbija sama kriva za ovo, jer je preporučila svojim građanima da ne putuju u Hrvatsku, osim u slučaju krajnje potrebe: "To je svojevrsni teroristički čin, ako ga pogledamo u svjetlu činjenice da deseci tisuća Srba čine kičmu hrvatskog turizma. Ovom odlukom Aca Srbin želi uništiti našu glavnu turističku granu, a to je dovelo do opravdanog gnjeva naših ugostitelja, čije je radikalno krilo pribjeglo nasilju, koje razumijem, ali ne opravdavam", poručio je Plenki.

Četvrtak

5. 3. 2026.

Nevjerojatan obrat na suđenju bivšem ministru obrane Mariju Banožiću! Samo dvije godine i gotovo četiri mjeseca prošlo je od automobilske nesreće u kojoj je život izgubio Goran Šarić, a za koju dušmani optužuju Banožića, klupko se polako počinje rasplitati. Banožićeva obrana danas je, između ostalog, podigla kaznenu prijavu protiv vozača kamiona Mirka Đalića, jednog običnog lažova koji tvrdi da ga je Banožić pretjecao po magli i zbog toga udario u auto iz suprotnog smjera. Obrana je ogorčena i na sudsko vijeće, koje je odbilo svjedočenje bračnog para Skokić, koji se istinoljubivo javio samo dvije godine nakon nesreće, želeći svjedočiti u korist Banožića i umjesto da sud oslobodi nevinog Marija i osudi lažova Đurića koji tvrdi da ga je pretjecao i s njim u zatvor baci sve vještake koji su to potvrdili, suđenje se nastavlja...

Petak

6. 3. 2026.

Incident u saborskom klubu HDZ-a! U njega je nakon friškog saborskog prelijetanja nezavisnog zastupnika Darija Zurovca u Plenkijevo jato, upala Plenkijeva kolegica iz tajnog društva ljubitelja Ozempica, Boška Ban vičući da "kaj sad taj Zurovec hoće postati Plenkijev miljenik i s njim ići na kavu i tako potamniti njenih pet minuta slave". Vitez Reiner ju je nekako uspio smiriti, objasnivši joj da je Zurovec doletio inspiriran upravo njenim veličanstvenim preletom i da može na to biti ponosna, te da je sve to odrađeno u sklopu Plenkijeve humanitarne akcije "Imaš projekt, vrati obraz i mandat", koja je polučila fantastične uspjehe.