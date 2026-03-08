Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO JE PREVIŠE JE PREVIŠE…

Ponovno kriva dijagnoza u klinici u Linzu: Austrijanki (54) zabunom dijagnosticirali rak dojke

rak dojke pregled
Shutterstock
Autor
Snježana Herek
08.03.2026.
u 23:20

ijekom razgovora s liječnikom žena je odjednom primjetila da joj je ime krivo napisano u dokumentima. Odmah je to rekla liječniku, koji je isprva objasnio da je očito došlo do pogreške s imenom. Ali ne i s dijagnozom!

Još se nije smirilo ogorčenje Austrijanaca oko pogrešne dijagnoze liječnika u Sveučilišnoj klinici Kepler u Linzu, glavnom gradu austrijske pokrajine Gornje Austrije, koji su zabunom odstranili 30-godišnjoj Austrijanki zdravu maternicu, tvrdeći da ima rak, što nije bio slučaj, a već je u istoj klinici, izbio novi skandal, piše u nedjelju dnevni list “Kronen Zeitung”. Nakon pregleda dojki, liječnici Kepler klinike su 54-godišnju Austrijanku iz Mühlviertla obavijestili da ima rak. Tek kada su ustanovljena neslaganja u papirnatoj evidenciji, otkriveno je da se navedena dijagnoza ne odnosi na 54-godišnjakinju, nego na neku posve drugu ženu.

Kako piše list “Kronen Zeitung”, stariji liječnik je rekao 54-godišnjakinji da ima tri velike kvržice na dojci, koje zahtijevaju hitno liječenje. Naravno, za ženu je to bio pravi šok i trauma. Tijekom razgovora s liječnikom žena je odjednom primjetila da joj je ime krivo napisano u dokumentima. Odmah je to rekla liječniku, koji je isprva objasnio da je očito došlo do pogreške s imenom. Ali ne i s dijagnozom! Kako se pacijentica nije tek tako mogla pomirili s liječničkim objašnjenjem počela je provjeravati svaki podatak u dokumentu. I otkrila da je i godina rođenja pogrešna., Nakon toga klupko nemara počelo se je odmotavati. Liječnik je, kako je ustanovljeno uzeo dosje posve druge žene. List navodi, kako su dva različita dosjea, od dvije dvije posve različite pacijentice, “bila pomiješana”. Dijagnoza rak dojke, nije se odnosila na 54-godišnjakinju, nego na drugu pacijenticu. Svejedno je doživjela težak šok, već iz razgovora s liječnikom, kojem će sve tretmanu protiv raka biti podvrgnuta.

Sveučilišna bolnica Kepler u Linzu izrazila je žaljenje zbog incidenta. Da li je to dovoljno, uskoro će se vidjeti. Jer, ne može se na ovakav neodgovoran način, tek tako postupati s pacijentima, njihovim sudbinama i živcima, napominju mediji. Upravo su pacijenti ti porezni obveznici, koji cijeli život izdvajaju za zdravstvo. I to ne male iznose! Očito je da je sustav u klinici u Linzu, teško i opasno posrnuo. Prvo se 30-godišnjakinji izvadi zdrava maternica i liši ju se majčinstva, a onda 54-godišnjakinji krivo dijagnosticira rak dojke. Što je previše, je previše!

Ključne riječi
bolnica Linz Austrija rak dojke

Komentara 1

Pogledaj Sve
LI
liliZG
23:32 08.03.2026.

kod nas se plate milijunske odštete i sve se dobro zataška...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

31
Reakcija na plan zapljene urana

Hrvatski analitičar: 'Ovo je nešto najblesavije što sam dosad čuo, ali vjerojatno ne i zadnja glupost Trumpa'

Jedino u što sam posve siguran je slijedeće: - kad ovaj rat završi kroz koji mjesec (jer Trumpu idu izbori, a cijena goriva raste), a iranski režim to nekako preživi, Iran će uložiti maksimalne napore da što prije razviju svoju nuklearnu bombu. Pri tome imaju pred očima Sjevernu Koreju i Kim Jong-Una s kojim je Trump veliki prijatelj, baš zato jer Kim ima svoje nuklearne bombe

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!