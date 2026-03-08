Ponovno kriva dijagnoza u klinici u Linzu: Austrijanki (54) zabunom dijagnosticirali rak dojke

Još se nije smirilo ogorčenje Austrijanaca oko pogrešne dijagnoze liječnika u Sveučilišnoj klinici Kepler u Linzu, glavnom gradu austrijske pokrajine Gornje Austrije, koji su zabunom odstranili 30-godišnjoj Austrijanki zdravu maternicu, tvrdeći da ima rak, što nije bio slučaj, a već je u istoj klinici, izbio novi skandal, piše u nedjelju dnevni list “Kronen Zeitung”. Nakon pregleda dojki, liječnici Kepler klinike su 54-godišnju Austrijanku iz Mühlviertla obavijestili da ima rak. Tek kada su ustanovljena neslaganja u papirnatoj evidenciji, otkriveno je da se navedena dijagnoza ne odnosi na 54-godišnjakinju, nego na neku posve drugu ženu.

Kako piše list “Kronen Zeitung”, stariji liječnik je rekao 54-godišnjakinji da ima tri velike kvržice na dojci, koje zahtijevaju hitno liječenje. Naravno, za ženu je to bio pravi šok i trauma. Tijekom razgovora s liječnikom žena je odjednom primjetila da joj je ime krivo napisano u dokumentima. Odmah je to rekla liječniku, koji je isprva objasnio da je očito došlo do pogreške s imenom. Ali ne i s dijagnozom! Kako se pacijentica nije tek tako mogla pomirili s liječničkim objašnjenjem počela je provjeravati svaki podatak u dokumentu. I otkrila da je i godina rođenja pogrešna., Nakon toga klupko nemara počelo se je odmotavati. Liječnik je, kako je ustanovljeno uzeo dosje posve druge žene. List navodi, kako su dva različita dosjea, od dvije dvije posve različite pacijentice, “bila pomiješana”. Dijagnoza rak dojke, nije se odnosila na 54-godišnjakinju, nego na drugu pacijenticu. Svejedno je doživjela težak šok, već iz razgovora s liječnikom, kojem će sve tretmanu protiv raka biti podvrgnuta.

Sveučilišna bolnica Kepler u Linzu izrazila je žaljenje zbog incidenta. Da li je to dovoljno, uskoro će se vidjeti. Jer, ne može se na ovakav neodgovoran način, tek tako postupati s pacijentima, njihovim sudbinama i živcima, napominju mediji. Upravo su pacijenti ti porezni obveznici, koji cijeli život izdvajaju za zdravstvo. I to ne male iznose! Očito je da je sustav u klinici u Linzu, teško i opasno posrnuo. Prvo se 30-godišnjakinji izvadi zdrava maternica i liši ju se majčinstva, a onda 54-godišnjakinji krivo dijagnosticira rak dojke. Što je previše, je previše!