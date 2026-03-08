Naši Portali
UTRKA ZA GORIVO

Gužve na pumpama u Crnoj Gori: Panično pune rezervoare zbog straha od nestašice goriva

Šibenik: Od danas skuplje gorivo
08.03.2026.
u 23:05

S druge strane, crnogorsko Ministarstvo energetike i rudarstva tvrdi da nema nestašice naftnih derivata niti da postoji rizik od poremećaja u opskrbi tržišta.

Na benzinskim crpkama u Crnoj Gori u nedjelju navečer stvorile su se velike gužve nakon što je tijekom dana tamošnje Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) upozorilo da postoji ozbiljan rizik od prekida opskrbe gorivom u zemlji. Oni tvrde da je nakon početka krize na Bliskom istoku cijena nafte, a naročito eurodizela kod dobavljača, viša za 30 posto od cijena po kojima se gorivo trenutačno prodaje u Crnoj Gori.

U crnogorskom Udruženju naftnih kompanija tvrde da problem predstavlja postojeća državna uredba kojom se svaka dva tjedna vrši obračun maksimalnih maloprodajnih cijena u Crnoj Gori, te da ona ne prati dinamiku promjena na međunarodnom tržištu. “U takvim okolnostima razlika između nabavnih i prodajnih cijena rapidno se povećava, što neminovno stvara ozbiljne financijske gubitke za kompanije i dovodi do poremećaja u lancima opskrbe”, priopćilo je Udruženje naftnih kompanija Crne Gore.

S druge strane, crnogorsko Ministarstvo energetike i rudarstva tvrdi da nema nestašice naftnih derivata niti da postoji rizik od poremećaja u opskrbi tržišta. U priopćenju navode da najveći broj benzinskih postaja u zemlji nastavlja redovno i nesmetano snabdijevanje te da su raspoložive količine goriva dovoljne za uredno funkcioniranje tržišta.
cijene gorivo Crna Gora

