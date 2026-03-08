U Zagorju traže ‘razmjensku’ obitelj ministra Bačića

Katkada su potrebna desetljeća da se čovjek vrati uspomenama iz djetinjstva. Upravo takva mala potraga ovih se dana vodi između Hrvatskog zagorja i otoka Korčule – a u njezinu središtu ministar je prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić (67).

Trag iz sedamdesetih

Naime, načelnik općine Bedekovčina Željko Odak (70) putem društvenih mreža pokrenuo je potragu za obitelji kod koje je današnji ministar boravio kao dječak tijekom školske razmjene sedamdesetih godina. U to vrijeme učenici Osnovne škole Bedekovčina i Osnovne škole Blato na Korčuli bili su “zbratimljeni”, pa su djeca iz Zagorja odlazila na more, a njihovi vršnjaci s Korčule dolazili u Zagorje.

Razmjena učenika bila je tada uobičajena praksa: djeca su nekoliko dana ili tjedana živjela u obiteljima svojih vršnjaka, upoznavala drugi kraj Hrvatske, sudjelovala u školskim priredbama i sportskim natjecanjima te često sklapala prijateljstva koja su trajala godinama. U jednoj takvoj razmjeni u Bedekovčini je, kao dječak rođen 1959. u Dubrovniku, boravio i današnji ministar Bačić.

U to vrijeme Branko Bačić bio je učenik iz Blata na Korčuli, mjesta u kojem će kasnije započeti i svoju političku karijeru. Od 1993. do 2004. bio je načelnik općine Blato, a potom je nastavio politički put na državnoj razini. Upravo zato ova mala potraga za davnom zagorskom adresom danas ima i pomalo simboličan ton – riječ je o povratku na jedno od prvih putovanja iz djetinjstva. No nakon više od pola stoljeća ostalo je pitanje kod koga je bio smješten.

– Ministar je u razgovoru sa mnom rekao da je bio u Bedekovčini i da mu je ondje bilo lijepo, ali se ne može sjetiti kod koga je boravio – ispričao je načelnik Odak. Dodaje kako je upravo ta uspomena potaknula želju da ponovno posjeti mjesto u kojem je kao dječak proveo nekoliko dana.

Priča je počela sasvim slučajno. Odak i Bačić susreli su se nedavno na otvorenju jednog poslovnog objekta u Kumrovcu. Tijekom razgovora ministar je spomenuo svoje davno putovanje u Zagorje i želju da se jednog dana vrati u Bedekovčinu i potraži obitelj kod koje je bio.

– Ministar od mene nije ništa tražio. Ja sam sâm odlučio pokušati pronaći tu obitelj. Zapravo i ne znam zna li za ovu potragu – kaže Odak.

Načelnik je najprije pokušao doći do podataka u školi, no ondje nisu pronađeni zapisi o razmjeni učenika iz tog razdoblja. Kontaktiran je i tadašnji razrednik generacije, ali ni on se ne sjeća kod koje je obitelji bio mladi Korčulanin. Problem je i u tome što je od tada prošlo više od 50 godina. Mnogi sudionici razmjene više ne žive u Bedekovčini, neki su se odselili, a dio ih je u međuvremenu i preminuo.

– Pitao sam nekoliko ljudi iz generacije rođene 1959., ali nitko se ne sjeća. U razmjenu su bili uključeni učenici iz šireg područja – ne samo iz Bedekovčine nego i iz Poznanovca, Luga Poznanovečkog i Vučaka, pa je krug mogućih obitelji prilično velik – objašnjava Odak.

Zaboravljena adresa

Ministar pretpostavlja da bi možda mogla znati majka dječaka kod kojeg je bio smješten, no s obzirom na protok vremena nije sigurno je li još živa. Ipak, nada postoji – možda je živ sam dječak koji je tada ugostio Bačića, a danas bi bio u srednjim šezdesetima. Odak se nada da bi trag mogao postojati i u starim školskim dokumentima. Bivši tajnik škole spomenuo mu je da bi se u školskom spomenaru mogli nalaziti zapisi o učenicima koji su sudjelovali u razmjeni.

– Ako pronađemo taj spomenar, možda ćemo uspjeti otkriti tko je bio kod koga smješten – kaže.

Bedekovčina, općina u Hrvatskom zagorju udaljena četrdesetak kilometara od Zagreba, danas ima nešto više od osam tisuća stanovnika. Iako je riječ o relativno maloj sredini, sjećanja iz sedamdesetih polako blijede. Ipak, načelnik ne odustaje.

– Volio bih da ova priča dobije sretan kraj. Angažirao sam neke ljude iz te generacije pa ćemo vidjeti. Nadam se da ćemo pronaći tu obitelj – kaže.

Ako potraga uspije, mogla bi završiti neobičnim susretom – povratkom ministra u kuću u kojoj je kao dječak proveo nekoliko dana, upoznajući Zagorje i njegove ljude. A možda će upravo jedna stara fotografija, školski spomenar ili nečije sjećanje iznenada otkriti odgovor na pitanje koje već pola stoljeća čeka – tko je prije više od 50 godina ugostio dječaka s Korčule koji je danas ministar.