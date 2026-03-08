Na Instagramu sve izgleda lako, stvarnost poduzetništva mnogo je teža

Poduzetništvo na društvenim mrežama često izgleda glamurozno, uredno posloženo i gotovo bez napora. Fotografije uspješnih poslovnih žena, motivacijske poruke i slike s konferencija stvaraju dojam da je sve pod kontrolom. No iza te slike često se krije sasvim drukčija svakodnevica – puna dvojbi, iscrpljenosti, organizacijskih izazova i nevidljivih pritisaka.

Balans obitelji i posla

Upravo o toj "drugoj strani" poduzetništva govori Josipa Šimunović iz Nove Gradiške, specijalistica digitalnog marketinga i brendiranja, koja u predavanjima i radionicama nastoji otvoriti teme o kojima se rijetko javno govori. Umjesto idealizirane slike uspjeha, polaznicama nudi realan pogled na poduzetništvo – bez uljepšavanja i bez filtra.

Šimunović je po struci magistra hrvatskoga jezika, a danas radi kao edukatorica u području marketinga i brendiranja te je certificirani NLP praktičar. Privatno se doživljava kao introvertirana osoba koja najviše voli mir, dobru knjigu i vrijeme provedeno s obitelji. Majka je trojice dječaka i supruga, a upravo su izazovi usklađivanja poslovnih ambicija i obiteljskog života obilježili njezin poduzetnički put. Otvoreno govori o temama poput postavljanja prioriteta, čuvanja vlastitog vremena, pritiska okoline i unutarnjih očekivanja.

– Na predavanjima govorim o izazovima žena poduzetnica, pogotovo vezano uz balans s privatnim životom. U današnjem vremenu svi smo užurbani, a kada uz to imamo obitelj i djecu, te ambiciju nešto izgraditi u poslu, onda paralelno graditi obitelj postaje dvostruki izazov – rekla je Šimunović uoči predavanja u slavonskobrodskoj Gradskoj knjižnici.

Njezina predavanja nisu namijenjena samo ženama koje već vode vlastiti posao. Otvorena su i za one koje tek razmišljaju o poduzetništvu, ali i za žene koje rade u tvrtkama, a žele osobni ili profesionalni razvoj. Jedan od razloga organiziranja ovih susreta je i želja za umrežavanjem poduzetnica. Kako kaže, mnoge žene imaju slične probleme, ali o njima rijetko otvoreno razgovaraju. Posebno ističe unutarnji pritisak koji mnoge žene osjećaju kada pokušavaju uskladiti poslovne obveze s obiteljskim životom.

– Mislim da je ključno pitanje imamo li mi same razumijevanja prema sebi. Ja nemam problem s tim da mi muž, majka ili susjeda kažu da nešto ne mogu. Najčešće imam problem sama sa sobom. Tada se javlja krivnja – ako sam na terenu, gdje su djeca, hoće li im nešto nedostajati, hoće li sve biti dovoljno dobro.

Iskustvo iz vlastitog života snažno je oblikovalo njezine stavove. U poduzetništvo je ušla dok su joj djeca bila mala, a posao je počela graditi iz vlastitog doma.

– Moja djeca imala su dvije i sedam godina kada sam ušla u biznis. Radila sam od kuće s malom djecom i paralelno odrađivala sve kućanske poslove, od kuhanja pa nadalje. Definitivno je u počecima sav teret pao na mene – prisjeća se.

Unatoč tome, uvjerena je da se društvo ipak mijenja i da su stavovi prema ženama u poduzetništvu danas znatno otvoreniji nego prije nekoliko desetljeća.

– Mislim da se mnogo toga promijenilo. Promijenile smo se mi, ali i odgoj. Danas se dječaci odgajaju drukčije. Mom suprugu je potpuno normalno da kažem kako idem na teren ili na konferenciju. Nema protivljenja, ne govori mi da je moje mjesto kod kuće.

Najvažnija je hrabrost

Kroz svoj obrt bavi se marketingom i edukacijom, ponajprije pomažući poduzetnicama da nauče kako predstaviti svoje poslovanje na društvenim mrežama i izgraditi prepoznatljiv brend. No, kako kaže, gotovo svaka edukacija na kraju se vrati na isto pitanje – kako uskladiti posao i život, obitelj i poduzetništvo. To je nešto s čime se gotovo svaka žena suočava. Za sve koje razmišljaju o pokretanju vlastitog posla ima jednostavnu poruku.

– Nitko vas na to ne može potpuno pripremiti. Ja volim reći da je to kao kada dobijete još jedno dijete. Svaki put je novi šok i treba vremena da se naviknete i učite zajedno. Tako je i s poduzetništvom. Stalno dolaze promjene.

Upravo zato naglašava koliko su važne podrška i međusobno ohrabrivanje.

– Ja to nikada ne bih uspjela sama bez podrške obitelji i drugih poduzetnica koje su me gurale naprijed kad mi nije bilo lako. Zato ženama poručujem da budu hrabre. U poduzetništvu je hrabrost možda i najvažnija.