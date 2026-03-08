Naši Portali
NA MEĐUNARODNI DAN ŽENA

VIDEO Kakav gaf Kremlja! Objavili Putinovu snimku koju javnost nije trebala vidjeti

Screenshoot/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
08.03.2026.
u 11:20

Pretpostavlja se da pogreška u montaži jednostavno nije primijećena na vrijeme pa je sporni dio završio u verziji koju je javnosti distribuirala predsjednička administracija u Moskvi.

Međunarodni dan žena obilježava se diljem svijeta, a povodom tog dana čestitke ženama uputili su brojni državnici i politički lideri. Poruku je poslao i ruski predsjednik Vladimir Putin, no snimka njegove čestitke izazvala je pozornost na društvenim mrežama zbog neugodnog trenutka koji je završio u službeno objavljenom videu. Naime, Kremlj je na svojim službenim kanalima objavio video Putinove čestitke, no čini se da snimka nije bila potpuno montirana prije objave. U jednom trenutku tijekom govora predsjednik iznenada počinje snažno kašljati te prekida izlaganje, nakon čega traži da se snimanje ponovi.

Taj dio snimke jasno pokazuje da je poruka bila unaprijed snimana, a ne prenošena uživo. Ipak, unatoč prekidu, nemontirani dio ostao je u konačnoj verziji videa koja je objavljena na službenim kanalima i brzo se proširila društvenim mrežama. Video je ubrzo postao viralan, a mnogi su korisnici komentirali kako je neobično da takav trenutak nije uklonjen prije objave. Pretpostavlja se da pogreška u montaži jednostavno nije primijećena na vrijeme pa je sporni dio završio u verziji koju je javnosti distribuirala predsjednička administracija u Moskvi.

Avatar Bongozg
Bongozg
12:25 08.03.2026.

Montažer je popio gorki čaj mučeništva

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
12:39 08.03.2026.

Botox mu iscurio u grlo pa stislo?

JF
Jure_Francetić
12:37 08.03.2026.

Montažer je poslan na montažu prozora...

