HSLS stao uz Plenkovića: 'Nemamo politički problem s HDZ-om ni Domovinskim pokretom...'

Predsjedništvo Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) raspravljalo je o političkoj situaciji nastaloj nakon slučaja zastupnika Josipa Dabre i promjena u parlamentarnoj većini. Nakon sjednice poručili su da u hrvatskoj politici „moraju postojati politički standardi i jasne granice“. Stranačko vodstvo pritom je dalo punu podršku predsjedniku Dariju Hrebaku, naglašavajući kako su njegovi javni istupi od početka bili vođeni principima političke odgovornosti. – Predsjedništvo HSLS-a daje punu podršku predsjedniku stranke Hrebaku na stavovima koje je od početka iznosio u javnosti, a koji su bili vođeni principom političke odgovornosti i zaštite političkih standarda u javnom prostoru – poručili su iz stranke.

U priopćenju su istaknuli i da slučaj Dabro ne vide kao sukob unutar vladajuće koalicije. – HSLS nema politički problem s HDZ-om, Domovinskim pokretom niti drugim članovima vladajuće koalicije, već isključivo s ponašanjem zastupnika Dabre koje odstupa od standarda kojeg očekujemo od svakog člana vladajuće većine – navodi se u zaključcima. Dodaju kako je ulaskom novih zastupnika u vladajuću većinu potvrđena stabilnost parlamentarne većine, čime je fokus ponovno vraćen na provedbu programa Vlade. Prema njihovim riječima, pitanje vezano uz Dabru sada je prije svega „interno pitanje njegove stranke, a ne Vlade Republike Hrvatske“.

HSLS ističe da ostaje dosljedan koalicijskom sporazumu te nastavlja sudjelovati u radu vladajuće većine. U aktualnim međunarodnim okolnostima, poručuju, prioritet su stabilnost države i odgovorno vođenje politike. – HSLS će i dalje davati podršku Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u provođenju politika koje jačaju stabilnost, sigurnost i europski smjer Hrvatske – zaključuju iz stranke, naglašavajući kako će i ubuduće zagovarati političku kulturu i odgovornost u javnom prostoru.