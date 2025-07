Smijenjeni direktori dviju komunalnih tvrtki

I dok se tek čeka da se u drugom pokušaju u ponedjeljak 21. srpnja formira Gradsko vijeće Grada Rijeke, gradonačelnica provodi mjere koje je najavila, ali i smjenjuje direktore komunalnih tvrtki čijim radom nisu zadovoljni djelatnici, građani i vodstvo Grada. Nakon smjene u Autotroleju, Iva Rinčić donijela je odluku o razrješenju direktora Rijeka plusa Željka Smojvera, a za v.d. direktorice Autotroleja predložila je Dijanu Trošelj. Kao razlog smjene navela je nezadovoljstvo zaposlenika i građana radom direktora Željka Smojvera.

– Nitko nije nezamjenjiv, no povjerenje građana jest nezamjenjivo i ono se mora iznova zaslužiti radom, poštenjem, hrabrošću, uključivošću i poštovanjem pravila. To je standard koji tražim i od sebe i od svih drugih. Najava štrajka, sudski epilog, otvoreno nezadovoljstvo zaposlenika kao i brojne primjedbe građana na rad poduzeća nešto je što ne možemo i ne smijemo ignorirati. Rijeka plus upravlja segmentima koji svakodnevno utječu na život građana; od naplate parkiranja, servisa vozila i upravljanja tržnicom do regulacije prometa i održavanja prometnica. Zbog toga na njegovu čelu mora biti osoba koja zna voditi ljude, komunicirati s građanima i donijeti teške, ali ispravne odluke – pojasnila je Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke. Dodala je da je zabrana štrajka bila pogrešan signal prema radnicima i građanima koji očekuju da Grad djeluje socijalno osjetljivo, razumno i pravedno. Presuda Vrhovnog suda vezano za to pokazuje ozbiljne propuste u upravljanju.

– Ne možete voditi sustav ako izgubite ljude. Povjerenje se ne može kupiti ni naređivati. Direktor, kao odgovorna osoba, morao je prepoznati da mirenje nije uspjelo i da je štrajk mogućnost koju treba prihvatiti i riješiti dijalogom. Umjesto toga, pokušao je zabraniti štrajk, čime je ignorirao legitimno pravo većine zaposlenika, dodatno narušio odnose unutar poduzeća i doveo do sudskog spora. Zbog te situacije narušen je ugled Društva i Grada Rijeke te su nastali nepotrebni dodatni troškovi – dodala je I. Rinčić. Najavila je reviziju poslovanja društva i unapređenje modela upravljanja.

Rinčić je navela da se trenutačno razgovara s nekoliko kandidata za vršitelja dužnosti direktora Rijeka Plusa. Ime odabranog bit će uskoro objavljeno, a gospodin Smojver ima pravo ostati u tvrtki ili otići uz otpremninu u visini tri plaće. Gradonačelnica je rekla i da će, nakon smjene direktora Autotroleja, za vršiteljicu dužnosti direktorice predložiti Dijanu Trošelj, trenutačnu direktoricu u tvrtki Kupuj online.