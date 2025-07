Hoće li Rijeka, Split, Zadar i Vukovar ponovo na izbore?

Iako su lokalni izbori održani prije gotovo dva mjeseca u Rijeci, Splitu, Vukovaru, Zadru, Sinju, Đakovu, Opuzenu i Vrgorcu još uvijek nisu konstituirana gradska vijeća. Hoće li u neko od tih gradova izbori za gradska vijeća biti ponovljeni u ovom je trenutku teško za predvidjeti, ali već sada je i više nego jasno da su pregovori za većinu, gdje se vode, poprilično "tvrdi" pa i takav scenarij ne treba do kraja isključiti. U Rijeci je prvi pokušaj konstituiranja vijeća propao, a drugi pokušaj zakazan je za ponedjeljak 21. srpnja. Hoće li novoj gradonačelnici Ivi Rinčić uspjeti pronaći jednu "ruku" za većinu, koliko joj je nedostajalo prošli put ostaje za vidjeti. Za njen prijedlog da Robert Kurelić postane novi šef Vijeća, od kojega, neslužbeno se čuje Rinčić ne odustaje, zadnji su put glasali vijećnici Mosta te dvojica od tri vijećnika koja su u Vijeće ušla s liste bivšeg gradonačelnika, na izborima nezavisnog Marka Filipovića.

Treći vijećnik s Filipovićeve liste, Stefan Mataja Mafrici koji za prijedlog Ive Rinčić nije glasao za Večernji list jučer kaže kako se u međuvremenu nije dogodilo ništa zbog čega bi 21. srpnja napravio suprotno i glasao za konstituiranje Vijeća. - Sa mnom nitko nije razgovarao i nemam na temelju čeka promijeniti svoj stav - kazao nam je Matrici. Rinčić ima i opciju pridobivanja HDZ-a na svoju stranu, ali to, procjenjuju u riječkim političkim krugovima, očito želi izbjeći. Naime, isti izvori uvjereni su da Rinčić s HDZ-om do sada nije ozbiljno ni razgovarala jer ne bi imala očito ništa protiv niti ponavljanja izbora, kao što je svojedobno izveo Ivica Puljak u Splitu, ako procjenjuje da bi joj takva situacija mogla ići na ruku.

Pitanje bez odgovora je i hoće li Zadar imati stabilnu većinu u gradskom vijeću ili mu slijedi isti scenarij prošlog saziva gradskog vijeća kada je HDZ imao gradonačelnika, a oporba većinu u gradskom vijeću? Zbog "zadarskog listića" na temelju kojeg je Robert Modrić zasluženo ušao, a HDZ s 13 pao na 12 od 27 mandata i nakon svih prebrojavanja i kontroverznih odluka ustavnog suda i županijskog izbornog povjerenstva zadarski izbori su završili posljednji i još nije bila ni prva sjednica gradskog vijeća. - Moramo prvo definirati rok sa strankama iz Gradskog vijeća. Ja sam planirao njih zvati danas, sutra, da definiramo rok. Inače, onaj krajnji rok je 19. srpnja. Još uvijek se razgovara. To je onako šahovski. Tako da ne bih htio izlaziti sada s nekim velikim izjavama dok se ne završe svi razgovori, da ne poremetimo sami proces. potencijala ima, ali u kratkom vremenu, u skorom vremenu ćemo izvijestiti o tome ima ili nema, pa ćemo onda uslijed toga kazati koji su dalje koraci, odgovorio je jučer zadarski gradonačelnik Šime Erlić o političkom stanju u Zadru novinaru Radio Zadra.

A šahovska igra o kojoj govori Erlić, u prijevodu znači da HDZ traži koalicijskog partnera. SDP ima sedam mandata, Ričard 3, Ivo Žuvela 2, Domino 2 i Robert Modrić ima jedan mandat, pa HDZ-u s 12 mandata manjkaju još dva mandata za natpolovičnu većinu. Jedini koji je dosad spominjao programsku suradnju u vijeću bio je Damir Biloglav iz Domina, no i on je decidirano bio protiv koalicije s HDZ-om. Sve će se dakako znati na sjednici gradskog vijeća i to nakon prijedloga za izbor predsjednika gradskog vijeća. Čiji prijedlog prođe, HDZ-ov ili od oporbe taj će imati i većinu, no nitko neće biti iznenađen ako se sve prolongira i za sljedeću sjednicu. Što god se dogodilo, u Zadru će opet nesumnjivo biti žestoko...

Novi pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća čeka i Split u kojemu novi HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Šuta za sada može jedino računati na vijećnike Željka Keruma, njih četvero. Za većinu će na svoju stranu morati pridobiti dvojicu Mostovaca s obzirom na to da ni na koga iz koalicije SDP-Možemo-Direkt ne mogu računati kao što ne mogu računati niti na 11 vijećnika stranke Centar. Koalicija s Mostom za sada se čini i jedinom mogućom opcijom iako je s obzirom na izjave koje dolaze iz te stranke jasno da će HDZ morati pristati na čitav niz uvjeta za takvu jednu kombinaciju. Još ranije je mostov vijećnik Franko Kelem već objašnjavao kako će im uvjeti za suradnju biti strogi te je tvrdio da će svi projekti na kojima Most inzistira morati imati i konkretne rokove provedbe.

Neslužbeno iz Mosta jučer poručuju kako dogovora s HDZ-om neće biti niti bez obećanja o osnivanju multistranačkog povjerenstva koje bi bilo sastavljeno od članova Gradskog vijeće, ali u kojemu HDZ ne bi imao većinu. A to bi povjerenstvo, doznajemo, kontroliralo sva imenovanja na čela gradskih poduzeća. U Mostu ne kriju i da idući tjedan planiraju razgovarati i s lijevom oporbom, SDP-om, Možemo, Direktom i Centrom jer i tu "matematike" za sastavljanje nove većine u Gradskom vijeću ima što bi značilo da bi i Split možda mogao poći istim putem kao i Zadar nakon prošlih lokalnih izbora, da imaju HDZ-ovog gradonačelnika, ali da je Gradsko vijeće u rukama oporbe.

Zamršeni pregovori



I u SDP-u su potvrdili da će do sastanka oporbe idući tjedan doći, a s obzirom na to da je vrh SDP-a raspustio vodstvo splitske organizacije na sastanku bi u ime stranke trebao biti i povjerenik za Split Mišel Jakšić, ali vjerojatno i bivši šef organizacije, danas vijećnik u Gradskom vijeću Davor Matijević. I iako će se sastanak vjerojatno održati pitanje je koliko je takva matematika realna. U SDP-u su trenutačno skloniji vjerovati tomu da će se HDZ i Most ipak na kraju dogovoriti.

U prvom pokušaju propalo je i konstituiranje Gradskog vijeća u Vukovaru, a novi pokušaj zakazan je za 17. srpnja. Novi gradonačelnik Marijan Pavliček za Večernji list kaže da je optimist te poziva sve aktere da budu svjesni svoje odgovornosti prema građanima. Tu prije svega očito misli na HDZ koji bi potporom Pavličeku na kraju napravio odmak od Domovinskog pokreta s kojima je i išao u Vukovaru na lokalne izbore i s kojim je u koaliciji i na nacionalnoj razini. Ministar branitelja Tomo Medved nedavno je u tom pravcu i dao izjavu kazavši kako će lokalne organizacije same odlučiti o koalicijama.