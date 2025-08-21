Službeni Berlin: 'Ne okrećemo glavu od događaja u Srbiji'

Njemački tjednik Zeit piše: „Njemačka vlada zatražila je od srpske vlade objašnjenje u vezi s napadima na prosvjednike i novinare u kontekstu prosvjeda. S obzirom na to da je Srbija kandidat za članstvo u EU-u, ta se zemlja ‘obvezala na poštivanje načela vladavine prava’, rekao je jedan glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu. A zamjenik glasnogovornika njemačke vlade Steffen Meyer je izjavio: ‘Vrlo pažljivo pratimo situaciju’. On je odbacio optužbe da Njemačka zbog ekonomskih interesa ignorira demokratske deficite u Srbiji te rekao da nema ni govora o ‘okretanju glave na drugu stranu’. U pozadini tih optužbi stoji zajednički plan Srbije i EU-a da u Jadarskoj dolini na zapadu Srbije eksploatiraju litij, piše Deutsche Welle.

„Protekli je tjedan prosvjedni pokret ponovno vidljivo prisutan na ulicama. Veliki prosvjedi održani su kako u glavnom gradu Beogradu, tako i u Novom Sadu i Valjevu. Brojni ljudi su uhićeni i ozlijeđeni. Policija je optužena za primjenu prekomjerne sile, a prosvjednike koji kritiziraju vladu stalno iznova napadaju djelomice maskirani pristaše vlasti“, navodi, među ostalim, Zeit.

„Pritisak na zaposlenike da sudjeluju u prosvjedima SNS-a"

Bečki Standard prenosi da je, nakon višemjesečnih masovnih prosvjeda protiv „Vučićeva sustava“, predsjednikova stranka sada u više gradova organizirala vlastite prosvjede. „Prema izvješćima televizijske postaje N1, na prosvjedima su, uz lokalne dužnosnike SNS-a, viđeni i neki zaposlenici javnih službi. Kritički mediji izvještavaju da se na te ljude stalno vršio pritisak da sudjeluju u prosvjedima SNS-a“, navodi austrijski Standard. „Prošli tjedan je diljem zemlje ponovno tisuće ljudi izašlo na ulice“, piše ljevičarski dnevnik Junge Welt. „Prosvjedovalo se zbog policijske represije tih dana. Društvenim mrežama kruže snimke na kojima se vidi brutalno postupanje policije s prosvjednicima – uniformirane osobe koje pendrekom tuku ljude dok leže na zemlji." „Poseban bijes izazvao je slučaj Nikoline Sinđelić. Mlada žena tvrdi da joj je jedan policijski časnik nakon uhićenja u Beogradu 14. kolovoza prijetio silovanjem. Osim toga, policajci su tukli nju i druge uhićene. To potvrđuju i druga izvješća i videozapisi, a sve jasno ukazuje na nezakonito postupanje policije prema prosvjednicima.“

„SNS pokušava osvajati bodove i izvan ulice. Predsjednik Vučić je u srijedu u Beogradu najavio da će u nedjelju predstaviti mjere podrške građanima. Od njih bi navodno najviše trebali profitirati najsiromašniji građani i umirovljenici, i to već od 1. rujna. Tako bi, primjerice, građani brže trebali dobivati povoljne kredite. Vučić je istodobno najavio promjenu taktike prema prosvjedima (...) koja se može shvatiti kao prijetnja prosvjednicima", izvještava Junge Welt.

„Von der Leyen se nije očitovala o događajima u Srbiji"

Isti list također napominje da „liberalna oporba u zemlji istodobno pokušava okrenuti Europsku uniju (...) protiv Vučića". I nastavlja: „U pismu dužnosnicima EU-a i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, Zeleno-lijevi front i Pokret slobodnih građana traže da Europska unija hitno reagira na događaje u Srbiji, osudi policijsko nasilje, uvede sankcije, zabrane putovanja te zamrzne imovinu srpskih političara poput Vučića.“ „Takvi bespomoćni apeli voda su na mlin SNS-u, koji u prosvjedima vidi pokušaj rušenja vlade kojim se upravlja iz inozemstva. To je naglasio i ruski veleposlanik u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko koji je, prema izvješćima srpskih medija, za televiziju Rusija 24 rekao da vlasti još uvijek kontroliraju situaciju u Srbiji, ali da je stanje poprimilo obilježja obojene revolucije."

„Von der Leyen se, doduše, još nije očitovala o događajima u Srbiji. Vjerojatno i zato što je upravo za vrijeme Vučićeva mandata srpska vojska održala najviše zajedničkih vježbi s NATO-om i zato što je Vučić prodao litij svoje zemlje njemačkoj automobilskoj industriji. Osim toga, Srbija – uz negodovanje Moskve – i dalje isporučuje oružje Ukrajini. Srbija naoružava i Izrael. Nedavno se saznalo da je Beograd s izraelskim proizvođačem dronova Elbit Systems sklopio ugovor vrijedan 1,65 milijardi dolara", piše dnevnik Junge Welt.