U Njemačkoj je samo 13,5% vjenčanih stranaca u braku s Nijemcima, Hrvata 8,4%

U Njemačkoj, koja ima 83,5 milijuna stanovnika i u kojoj živi 14,1 milijun stranaca, među kojima njih više od 5,5 milijuna živi u braku ili životnom partnerstvu, samo je 13,5% stranih doseljenika u braku s Nijemcima. Ako se brak između stranih doseljenika i domicilnog stanovništva smatra jednim od najviših pokazatelja integracije jer se ulaskom u "miješane brakove" pokazuje da razlike u jeziku, religiji, kulturi... nisu značajne, niti su prepreka zajedničkom stvaranju obitelji, čak i u Njemačkoj, koja je jako dugo useljenička zemlja, u prosjeku je malo brakova stranih državljana i Nijemaca. To naravno ne znači da glavnina doseljenika, među kojima je u Njemačkoj i gotovo 426 tisuća hrvatskih državljana, nije integrirana u njemačko društvo, nego pokazuje da taj najdublji oblik integracije doseže manjina doseljenika. Neke se razlike ne premoste ni među pripadnicima istog naroda jer je u sociologiji i stvarnom životu poznato da se brakovi većinski sklapaju između ljudi istog ili sličnog stupnja obrazovanja i među pripadnicima iste "društvene klase" jer ih povezuju slični svjetovi i vrijednosti.

U svakom slučaju, prema podacima Destatisa, njemačkog Saveznog ureda za statistiku, od oko 193 tisuće hrvatskih državljana koji žive u braku u Njemačkoj, 8,4% ih je u braku s Nijemcima. U Njemačkoj je na dan 31. prosinca 2024. godine živjelo 425.810 hrvatskih državljana, među kojima je njih više od 62 tisuće rođeno u toj zemlji. Više od polovine naših doseljenih državljana mlađe je od 45 godina, što ne čudi jer ih je najviše došlo u Njemačku u zadnjem valu iseljavanja.

Prema podacima tamošnjeg statističkog ureda, u Njemačkoj 252.705 hrvatskih državljana boravi do 15 godina, dok je starih hrvatskih gastarbajtera koji žive u Njemačkoj 25 i više godina bilo 155 tisuća. Inače, hrvatski državljani su u Njemačkoj peta useljenička nacija iz Europske unije, nakon Rumunja, Poljaka, Talijana i Bugara. Među 14,1 milijuna stranaca, koliko ih je lani živjelo u Njemačkoj, iz Europe je 9,6 milijuna doseljenika, odnosno više od dvije trećine. Od oko 751 tisuća stranaca koji žive s Nijemcima u braku, a među kojima je 15.490 osoba u životnom partnerstvu, njih dvije trećine su doseljenici iz Europe. No postoje znatne razlike u udjelima brakova između Nijemaca i državljana europskih zemalja. Iako su među doseljenicima drugih članica EU u Njemačku po brojnosti u vrhu Rumunji i Bugari, među oženjenim/udanim Bugarima i Rumunjima u Njemačkoj samo ih je 2,1% u braku s Nijemcima, odnosno 3% u slučaju Rumunja.

S druge strane, među Austrijancima koji žive u braku ili životnom partnerstvu u Njemačkoj njih 35% je u braku s Nijemcima, Francuza je (30,9%) te Nizozemaca preko četvrtine u braku s Nijemcima. Izvan EU od preko 1,5 milijuna turskih državljana, koliko ih živi u Njemačkoj, više od 900 tisuća ih je u braku, a od toga je njih 13% u braku s Nijemcima. Među strancima iz ostatka svijeta koji žive u Njemačkoj odskaču državljani SAD-a jer je od njih 55.000, koliko ih je u braku ili životnom partnerstvu, 43% u braku s Nijemcima. Kad je riječ o državljanstvu djece doseljenika, koja su rođena u Njemačkoj, najčešće imaju dvojno državljanstvo, njemačko i državljanstvo roditelja. No koliko je njih točno nije poznato, ali zna se da u Njemačkoj živi 21,2 milijuna stanovnika s migracijskom pozadinom, što znači da oni sami nisu rođeni u Njemačkoj ili im jedan od roditelja nije rođen s njemačkim državljanstvom.