Slučajno pronašli stotine rimskih zlatnika u podrumu starog kazališta

Arheolozi su pronašli najmanje 300 zlatnih novčića koji potječu iz kasne rimske carske ere u posudi otkrivenoj u podrumu kazališta Cressoni u Comu, sjeverno od Milana, prenosi CNN.

- Još uvijek ne znamo detaljno povijesno i kulturno značenje nalaza, rekao je ministar kulture Alberto Bonisoli te dodao da se "to područje pokazuje kao pravo blago njihove arheologije i da ga ovo otkriće ispunjava ponosom".

- Tko je stavio posudu na to mjesto pohranio je na takav način da u slučaju opasnosti mogu ići i uzeti je bez problema, rekla je numizmatičarka Maria Grazia Facchinetti.

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG