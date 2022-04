Slučaj s istoka Hrvatske: Ugledni liječnik tijekom pregleda u bolnici silovao pacijenticu?

Trebao je to biti još jedan u nizu običnih ginekoloških pregleda u bolnici koji se umjesto toga pretvorio u noćnu moru 36-godišnje pacijentice (podaci poznati redakciji) i slučaj koji je završio na sudu. Naime, ova žena tvrdi kako ju je tijekom pregleda u jednoj bolnici na istoku Hrvatske tijekom pregleda silovao liječnik ginekolog. Prema njenim navodima to se dogodilo 9. listopada 2021. godine kada je došla u bolnicu na UZV pregled.

Kako stoji u spisima predmeta nakon što je pacijentica ušla u ordinaciju istu je liječnik zaključao pod izgovorom kako bi kod nje umanjio osjećaj straha i nelagode od pregleda. Tvrdi kako ju je liječnik jednom rukom tada zagrlio preko ramena, a drugom je dodirivao po grudima i stražnjici. Nakon što je legla na ginekološki stol liječnik je pripremljenom sondom za UZV obavio vaginalni pregled da bi joj potom rekao da se okrene na trbuh, u lakat koljeno položaj, i malo podigne stražnjicu govoreći kako ne može pronaći lijevi jajnik.

Kada se postavila u traženi položaj liječnik je ponovno obavio pregled sa sondom, a onda i pregled prstima. Navodi kako joj je rekao da se povuče malo unatrag, što je ona i učinila, a potom protivno njezinoj volji svoje spolovilo više puta stavio u njezino spolovilo. U spisu stoji kako je odmah skočila i pitala što je to bilo na što joj je on rekao da se smiri i da pokušava da je pregleda s dva prsta i da se ništa nije dogodilo. Tada se počela povlačiti dodaje kako je liječnik mahinalno povukao hlače gore. Kazala mu je kako će ga prijaviti policiji na što joj je on rekao da mu je to hvala za sve što je učinio za nju i da se on jedini brinuo za njeno zdravlje.

Dodaje i kako je tijekom pisanja nalaza liječnik bio zbunjen i da su mu se ruke tresle. Sama je otključala vrata ordinacije i izašla u hodnik gdje ju je čekao dečko poslije čega su otišli na policiju i sve prijavili. Prema njenim riječima ona zbog svega i danas ima problema te posjećuje psihijatre i odlazi na psihoterapije. U spisima stoji i kako je ona kod toga liječnika odlazila redovito od 2016. godine zbog mogućeg pred malignog stanja, a kako joj je majka umrla od raka vrata maternice bila je jako uplašena. Tako navodi i događaje od 22. veljače i 14. lipnja prošle godine kada je također došla na pregled u ordinaciji. Tvrdi kako ju je liječnik tada također jednom rukom zagrlio, a drugom dodirivao po grudima i stražnjici, a kada je legla na ginekološki stol da je više puta prstom prelazio preko njezinog spolovila pitajući je da li se sada opustila.

U svojoj obrani 62-godišnji liječnik (podaci poznati redakciji) je demantirao sve navode pacijentice napominjući kako je poznaje unazad pet godina te da joj je obavio operativni zahvat, a nakon toga i dalje liječio. Navodi kako je pacijentica u početku dolazila na preglede svakih mjesec dana, a kasnije svaka četiri mjeseca. Govoreći o optužbama kazao je kako se vrata svih ginekoloških ambulanti zaključavaju radi privatnosti pacijentica što je on učinio i toga dana. Tvrdi kako je svoju lijevu ruku stavio na njeno rame i da mu je ona rekla da ima bolove u području lijevog jajnika.

Navodi kako je obavio UZV pregled ali i da nije mogao pronaći lijevi jajnik te joj predložio pregled u trbušnom položaju s čime se ona složila. I on navodi kako je ponovno obavio UZV pregled te našao jajnik koji je bio uredan te rekao da će obaviti i pregled prstima. Kaže kako joj je rekao da se pomakne prema nazad pri čemu se ona praktički nabila na njegova dva prsta poslije čega je ona skočila i pitala što je to bilo. Dodaje kako joj je rekao da se smiri i da ju pokušava pregledati s dva prsta kao i da je u trenutku kada se počela povlačiti prema nazad on se ustajao te je mahinalno povukao hlače gore iz čega je ona izvela pogrešan zaključak. Za događaj u veljači kaže kako je ona njega zagrlila i bila vidno raspoložena te da ju je on potapšao po leđima. Navodi i kako u lipnju nije bilo nikakvog fizičkog kontakta.

Odvjetnik okrivljenoga naveo kako u uvjetima i prostoru je ovakva radnja nemoguća kao i da su vještačenja pokazala da u i oko vagine nema DNA okrivljenika kao niti da na spolovilu i gaćicama nema DNA oštećenice te da nije bilo kontakta.

Odvjetnica pacijentice dodaje kako njena klijentica duboko bolno i potreseno prolazi kroz sve što joj se dogodilo ali i da će unatoč izuzetno teškoj traumi ustrajati u postupku i to kako zbog zaštite vlastitog dostojanstva tako i eventualnih budućih žrtava.

- Nažalost, s obzirom na modus operandi, za pretpostaviti je da postoje i druge pacijentice koje su doživjele isto ili slično monstruozno ponašanje uglednog liječnika. Stoga ih pozivamo da događaje prijave nadležnom državnom odvjetništvu, policiji ili da se obrate bilo kojem odvjetničkom uredu – rekla nam je odvjetnica napominjući kako tijekom istrage liječnik nije prošao poligrafsko testiranje/ispitivanje.

Kako god DORH je 16. ožujka 2022. godine podigao optužnicu protiv liječnika u kojoj ga se tereti za kaznena djela silovanja i dva kaznena djela bludnih radnji. Predlažu i da sud liječniku izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja liječničke djelatnosti u trajanju od 5 godina.