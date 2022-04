Obavještajci presreli razgovor ruskog vojnika i supruge: 'Siluj Ukrajinke, samo nosi zaštitu'

U Ukrajini se sve češće govori o silovanju žena čije se počinitelje također istražuje zbog ratnih zločina. Naime, silovanje je 'poput dijela ruskog arsenala'.

Ruski servis Radio Slobodna Europa i Schemes, istraživački projekt Ukrajinskog servisa RSE, navodi da su 27-godišnji ruski vojnik Roman Bajkovskij i njegova supruga Olga snimljeni kako razgovaraju o silovanjima Ukrajinki. Kako navodi Radio Slobodna Europa, Olga je svom suprugu navodno dala odobrenje da siluje žene u Ukrajini.

Njihov telefonski poziv su presrele ukrajinske sigurnosne službe na području Hersona ranije ovog mjeseca, a u njemu se, navodi Radio Slobodna Europa, može čuti kako žena muškarcu daje dopuštenje da siluje Ukrajinke.

- Ajde, siluj Ukrajinke, OK? Ali mi ništa nemoj govoriti!

- Mogu?

- Da, dopuštam ti, ali nosi zaštitu - navodno govori žena kroz smijeh.

