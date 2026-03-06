U vladajućoj većini ostat će i HSLS: 'Josip Dabro više nije bitan...'

Vladajuća većina, sada je i službeno, u Saboru trenutačno ima 78 ruku. Da ulazi u većinu danas je, naime, pred kamerama potvrdio i Dario Zurovec, nezavisni zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje, koji je odmah i glasao za Vladine prijedloge o kojima se Sabor izjašnjavao. Sam prelazak Zurovca u redove vladajućih nije neko iznenađenje, taj je potez dao naslutiti još prije desetak dana. Neobično je, međutim, obrazloženje koje je ponudio na konferenciji za novinare. – Valjda je logično da će vam se unutar većine neke stvari realizirati, kao što ste to mogli vidjeti i do sada. To nije nešto što sam ja izabrao i to nije nešto što sam ja napravio u ovoj Hrvatskoj i jednostavno tako funkcionira sustav. Ja ga nisam izabrao. Evo da vam ja kažem ovako, kada ste vi u oporbi, to vam je živa istina, vi dolazite u ministarstvo i čekate po sat vremena, primi vas neki od djelatnika i uvijek vam fali jedan papir. I tako. Naravno, da nije normalno, ali kako ćete vi to promijeniti ili ugraditi ili biti korektiv ako niste u vlasti – rekao je Zurovec, vjerojatno nesvjestan da to što je izgovorio spada u samu definiciju političke korupcije.

To da do državnih resursa potrebnih za razvoj njihovih sredina lokalni političari lakše dolaze ako su njihove opcije dio vlasti i na nacionalnoj razini nije, doduše, neka tajna. Na famoznu HDZ-ovu "vertikalu" u posljednjoj je lokalnoj kampanji upućivao već i naslov izbornog programa najveće stranke, "Nacionalna snaga, lokalna vizija". Da u tren oka mogu doći do bilo kojeg ministra javno su kao svoju prednost isticali i neki manje oprezni HDZ-ovi kandidati za načelnike općina, no da netko tako otvoreno i s tako visoke razine opiše kako ta "vertikala" u stvarnosti funkcionira, kao što je danas učinio ovaj zastupnik, do sada nije zabilježeno. Zurovec je pritom konkretizirao kako ga je na ulazak u većinu konkretno ponukala želja da svom kraju osigura željezničku prugu do Zagreba s jedne i slovenske granice s druge strane.

Potvrdio je i kako je svjestan da dio birača ispočetka neće blagonaklono gledati na njegov potez, ali i poručio kako mu je važnije da za te birače napravi nešto konkretno, umjesto da "piše dugačke pljuvačke postove iz oporbe za 4000 eura mjesečno". Osim Zurovca, sva je prilika da će u vladajućoj većini ostati i HSLS, unatoč činjenici da je njezin dio i dalje DP-ov zastupnik Josip Dabro. Već smo pisali kako su u HSLS-u s olakšanjem dočekali činjenicu da je većina podebljana glasovima Zurovca i, ranije, bivše SDP-ovke Boške Ban, a to je danas potvrdio i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, uz poruku kako njegovoj stranci cilj nikada nije bio rušiti Vladu i vladajuću većinu, već povratak priče na "početne postavke".

– Predložili smo da se presložimo i da se pokušamo ponovno vratiti na isti program Vlade RH. Rekli smo ako to neće biti moguće da nas građani preslože. Kada smo vidjeli da je došlo do konstelacije nove vladajuće većine, pojačane s novim članovima koji su bliži centrističkim opcijama, HSLS na to gleda drukčije. Vidljivo je da se vladajuća većina presložila i da taj proces traje i dalje. Josip Dabro više nije bitan da sudjeluju u procesima vladajuće većine, a niti narušava program Vlade RH – rekao je Hrebak, što se ne može protumačiti drukčije osim da je definitivno odustao od početnog "ili mi ili Dabro" zahtjeva.