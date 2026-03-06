Naši Portali
JANAF: Dogovor o testiranju još nije postignut

Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.03.2026.
u 20:17

Dogovor između JANAF-a i MOL-a o operativnoj provedbi navedenog testiranja još traje te još uvijek nisu definirani uvjeti testiranja, kao ni dogovor oko neovisnih stručnjaka

JANAF d.d. pozdravlja odluku MOL Grupe o prihvaćanju JANAF ovog prijedloga novog testiranja kapaciteta naftovoda pod nadzorom Europske komisije i neovisnih stručnjaka. Time će se razriješiti svi prijepori oko tehničkih i operativnih sposobnosti JANAF ovog transportnog sustava i potvrditi kako JANAF ov naftovod ima dovoljno kapaciteta za opskrbu rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

Dogovor između JANAF-a i MOL-a o operativnoj provedbi navedenog testiranja još traje te još uvijek nisu definirani uvjeti testiranja, kao ni dogovor oko neovisnih stručnjaka.

Važno je istaknuti da JANAF, kao operator infrastrukture i odgovoran za sigurnost, pouzdanost i tehnički integritet sustava u Republici Hrvatskoj, inzistira da se testiranje provede u kontinuitetu od mjesec dana, u režimu rada 0–24, s količinom od milijun tona nafte i tehničkim parametrima usporedivima s redovnim režimom transporta. Testiranje će se provesti na dionici Sisak–Virje–Csurgó–Százhalombatta.

Predloženo višefazno ispitivanje ne može dati stvaran prikaz uvjeta transporta jer takav pristup ne odražava način na koji sustav funkcionira u stvarnim operativnim uvjetima. Naftovod se koristi u stabilnom, neprekinutom režimu rada, a samo kontinuirani operativni režim omogućuje vjerodostojnu procjenu dugoročne transportne učinkovitosti sustava i njegove uloge u sigurnosti opskrbe.

JANAF može prihvatiti samo model koji osigurava rezultate ostvarene u realnim operativnim uvjetima, dok MOL ov prijedlog okvira testiranja nije u skladu sa zahtjevima sustava, što je jasno izneseno na sastancima u Europskoj komisiji.

Upravo zato JANAF ne pristaje na višefazni model, nego zagovara model temeljen na većoj količini, koji omogućuje pouzdane rezultate i s kojim smo spremni započeti odmah.

Ključne riječi
testiranje MOL JANAF

