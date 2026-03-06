Naši Portali
Poslušaj
SADNJA U ČETIRI ŽUPANIJE

Pod duhanom 1900 hektara, otkup osiguran

Marija Vučković sudjelovala na 21. Danu polja duhana
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
06.03.2026.
u 19:30

U razdoblju od 2018. do 2025. kompanija je provela jedan od najvećih investicijskih ciklusa u modernizaciju i automatizaciju proizvodnje

Hrvatski duhani, najveći otkupljivač duhana u nas koji posluje u sklopu BAT grupe, završio je ugovaranje nove proizvodne sezone. Kooperanti kompanije ove će godine rasaditi duhan na 1900 hektara poljoprivrednih površina u četiri slavonske i podravske županije, što je 100-tinjak hektara manje nego lani. No i u novoj sezoni otkupa proizvođačima se, tvrde iz Duhana, osigurava stabilno okruženje za proizvodnju, uz kontinuiranu podršku agronoma na terenu i zajamčen otkup cjelokupne proizvodnje, čime se dodatno potvrđuje dugoročnu usmjerenost kompanije na razvoj domaće proizvodnje duhana.

– Nastavljamo sa snažnom potporom proizvođačima uz fokus na profitabilnost i konkurentnost te održivost – izjavila je Aleksandra Grigić, predsjednica Uprave Hrvatskih duhana. U proizvodnji duhana znatno je viša razina navodnjavanja od nacionalnog prosjeka. Sustavom kap po kap navodnjava se gotovo 40% ukupnih površina pod duhanom, dok je nacionalni prosjek navodnjavanih poljoprivrednih površina oko 2%. U razdoblju od 2018. do 2025. kompanija je provela jedan od najvećih investicijskih ciklusa u modernizaciju i automatizaciju proizvodnje zahvaljujući kojem se danas više od 70% površina obere mehaničkim putem, što doprinosi većoj učinkovitosti, stabilnosti prinosa i smanjenju troškova rada.

Kooperanti se kontinuirano prate tijekom svih faza proizvodnje te se potiče primjena dobrih poljoprivrednih praksi i ESG inicijativa. Kompanija je lani od hrvatskih poljoprivrednika otkupila 5400 tona duhana. Utjecaj klimatskih promjena sve je izraženiji, posebice suša. No kontinuirano ulažu u projekte i opremu koji pomažu u ublažavanju tih učinaka te posvećuju pažnju pravilnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja i odgovornom gospodarenju otpadom, uključujući recikliranje sjetvenih plitica i prazne ambalaže. 
Nafta skočila dvocifreno, i Hrvatskoj prijeti drastično poskupljenje goriva, veća inflacija i recesija

investicija Aleksandra Grigić duhan

