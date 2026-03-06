Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Ministar Habijan pokrenuo izvanredni inspekcijski nadzor na Općinskom sudu u Zadru

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan, održao konferenciju za medije
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
06.03.2026.
u 18:51

Nadalje se u predstavkama navodi da je od trenutka objave I. Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova 17 sudaca moralo prestati sa radom na svim predmetima u dosadašnjem zaduženju

Pravosudna inspekcija Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zaprimila je predstavke sudaca Općinskog suda u Zadru povodom donošenja prijedloga I. izmjene Godišnjeg rasporeda poslova od 20. veljače 2026. U predstavkama se navodi da je predsjednica suda Marija Knez dovela u pitanje pravilnost i zakonitost vođenja sudske uprave I. Izmjenom i dopunom Godišnjeg rasporeda poslova od 20. veljače 2026.

Nadalje se u predstavkama navodi da je od trenutka objave I. Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova 17 sudaca moralo prestati sa radom na svim predmetima u dosadašnjem zaduženju, a radi se približno o 6.000 predmeta. Uz to, upitno je što će biti sa svim ranije zakazanim ročištima u tim sudskim predmetima. S obzirom na sve navedeno u predstavkama ministar Damir Habijan odlučio je pokrenuti izvanredni inspekcijski nadzor Pravosudne inspekcije kako bi se utvrdilo obavljaju li se poslovi sudske uprave na tom sudu zakonito.
Andrija Jarak komentirao zahtjev Srđana Mlađana da svjedoči
Ključne riječi
inspekcijski nadzor Marija Knez Damir Habijan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Darko Horvat izašao iz Remetinca
Video sadržaj
NASTAVAK SUĐENJA RAZOTKRIO I TAJNE MOBITELA NEKIH MINISTARA

Mandac Aladroviću: 'Ministar će me zadaviti jer se njezino zapošljavanje zakomplicirao'

Od optuženika je u sudnici bio nazočan samo Horvat, a njegova je odvjetnice nakon svake serije pročitanih poruka uložila prigovor na njihovu autentičnost i zakonitost. Optužnica zbog koje su se četvorica bivših Plenkovićevih ministara našla na optuženičkoj klupi podignuta je u listopadu 2022., a potvrđena je u ožujku 2025.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!