Ministar Habijan pokrenuo izvanredni inspekcijski nadzor na Općinskom sudu u Zadru

Pravosudna inspekcija Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zaprimila je predstavke sudaca Općinskog suda u Zadru povodom donošenja prijedloga I. izmjene Godišnjeg rasporeda poslova od 20. veljače 2026. U predstavkama se navodi da je predsjednica suda Marija Knez dovela u pitanje pravilnost i zakonitost vođenja sudske uprave I. Izmjenom i dopunom Godišnjeg rasporeda poslova od 20. veljače 2026.

Nadalje se u predstavkama navodi da je od trenutka objave I. Izmjene Godišnjeg rasporeda poslova 17 sudaca moralo prestati sa radom na svim predmetima u dosadašnjem zaduženju, a radi se približno o 6.000 predmeta. Uz to, upitno je što će biti sa svim ranije zakazanim ročištima u tim sudskim predmetima. S obzirom na sve navedeno u predstavkama ministar Damir Habijan odlučio je pokrenuti izvanredni inspekcijski nadzor Pravosudne inspekcije kako bi se utvrdilo obavljaju li se poslovi sudske uprave na tom sudu zakonito.