UPUTIO I KRITIKE MILANOVIĆU

Plenković: Veleposlanik Izraela zastupa svoje interese

Foto: Frane Šarić
1/5
Autor
Frane Šarić
06.03.2026.
u 20:00

"Sutra ide novi avion iz Rijada koji će dovesti ljude iz Katra i Bahreina", rekao je Plenković

Premijer Andrej Plenković u posjetu je Zadru gdje je održao sastanak sa zadarskim županom Josipom Bilaverom i gradonačelničkom Šimom Erlićem. - Čestitam i Vlada će podržati sve projekte obrazovanja, infrastrukture, nevjerojatni su projekti u Zadru, od vodovodizacije, proširenja zračna luke, školstva, vrtića, a pomaze se i mladim obiteljima. Nisam upoznat sa situacijom sa sudstvom u Zadru i ne vidim potrebu se miješati u sudsku vlast. Organizirali smo se od početka rata i sva su veleposlanstva uključena, sinoć su dočekani 157 državljana, a kako bi ubrzali, u dogovoru s Emiratima su došla još dva aviona danas. U 24 sata 650 ljudi i riješili smo sve ljude koji su bili na proputovanjima. Reagirali smo jako dobro. Po pitanju pomoraca podaci govore da ih je 220 u zaljevu, vodit ćemo računa i o njima i na nikog nećemo zaboraviti i vodimo računa o svima. Sutra ide novi avion iz Rijada koji će dovesti ljude iz Katra i Bahreina. Veleposlanik Izraela zastupa svoje interese - rekao je Andrej Plenković prilikom posjete Zadru inzistirajući na omogućavanju povratka svih državljana u Hrvatsku s kriznog područja. - Ako skok cijena bude prevelik mi ćemo reagirati - rekao je na upit o poskupljenju cijena nafte Andrej Plenković. Novinarima su se obratili i zadarski gradonačelnik i župan. 

- Ključne stvari razvojni za Zadar podrška Vlade u svim segmentima, napose u sustavu obrazovanja i zamolio sam podršku Vlade za uređenje gospodarske zone Crno koja bi mogla biti do kraja godine u funkciji - rekao je Šime Erlić. - Zahvala premijeru i članovima Vlade koji su došli nam dati podršku i u projektima u zdravstvo i u prometnu infrastrukturu. Ni jedan od projekta bez podrške Vlade ne bi bio realiziran - rekao je Josip Bilaver. Mislim da je dobro sto je Zurovec član većine. On je odabrao svoj put. U Zagrebu imamo tužbu Grada prema Vladi, a mi uzvraćamo s ulaganjem 70 milijuna eura u Zagreb - rekao je Plenković i za svakog tko želi pristupiti većini je rekao da je dobrodošao i da je cijela priča oko većine apsolvirana. - Milanović je sramota što nije bio u Ukrajini četiri godine, a naši neće pobjeđivati bolje sto će njegov predstojnik ureda biti na zimskim paraolimpijskim igrama - komentirao je Plenković i odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem. - Dosta je sa smijurijom bavimo se deset godina ozbiljnim poslom i sitne igrice uskog kruga nas ne zanimaju - rekao je Plenković.
Zadar Iran Andrej Plenković

21:25 06.03.2026.

Bravo za premijera, pravi odgovor slucajnom stanaru na Pantovcaku ali doci ce i tome kraj jednog lijepog dana...

21:17 06.03.2026.

Premijer je diplomat pa bi trebao znati da se sva veleposlanstva, u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, pored ostalog, bave i obavještajnim radom, odnosno špijunažom. To što on kaže da nema informacija o tome nije istina. Osim diplomata to rade i razne strane udruge, međudržavne komore poput Američko hrvatske komore i drugih sličnih. I to se smatra uobičajenim aktivnostima. Zašto se građanima ne govori istina?

21:11 06.03.2026.

