Jedan od svjedoka promijenio iskaz, sada tvrdi da su mu riječi izvučene iz konteksta i da se 'Ćelapu montira proces da bude osuđen'

Da suđenja za ratne zločine mogu biti vrlo kompleksna, pogotovo kada su se događaji koji su se zbili dogodili prije 35 godina, svjedoči i ono što se dogodilo u nastavku suđenja Dragutinu Ćelapu, bivšem čelniku SDDS-a iz Topuskog. Njemu se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog optužbi da je 1991. kao pripadnik srpske paravojske hicima iz automatske puške ubio hrvatskog civila Maraka Matijevića. Prema optužnici, ratni zločin za koji se tereti je počinio s još dvojicom pripadnika srpskih parapostrojbi, Radovanom Ćelapom i Miljanom Kljajićem koji ne sjede na optuženičkoj klupi jer su u međuvremenu preminuli. Zločin se dogodio 17. srpnja 1991. na cesti Vranovina - Staro Selo Topusko. Matijević je vozio traktor, pri čemu je pjevao "Bijela guska vodu pljuska, ova zemlja nije ruska". Ta je pjesma navodno iziritirala trojicu "martićevaca" koji su ga ubili.

Ćelap niječe te optužbe, neposrednih svjedoka ubojstva nije bilo, a svjedoci koji su saslušani tijekom istrage uglavnom su iskazivali ono što su čuli od drugih. Troje takvih svjedoka saslušano je u nastavku suđenja, a među njima je bio i sin ubijenog Matijevića. No svjedok Ljuban Cvjetičanin je promijenio iskaz koji je dao tijekom istrage. Sada kaže da su policijski istražitelji djelomično izvrnuli njegove riječi. U zapisniku iz predistražnog postupka je navedeno da je Cvjetičanin kazao kako je od svoje majke čuo da su Marka Matijevića ubili pripadnici tzv. diverzantske grupe, odnosno Ćelap i Milan Kljaić. Međutim sada kaže da su njegove riječi izvučene iz konteksta jer je u istome ispitivanju rekao da je čuo i informacije kako je Ćelap u vrijeme zločina bio u Karlovcu, no to policajci nisu unijeli u zapisnik.

- Čuo sam da se postupak protiv Ćelapa montira i zato su se ovakve stvari događaju - kazao je Cvjetičanin. - Kako se montira? - zanimalo je Vladimira Simića, odvjetnika Dragutina Ćelapa. - Montira se tako da Ćelap bude osuđen - odgovorio mu je svjedok. Nikola Matijević, sin ubijenog, rekao je kako se sa 16 godina preselio u Istru te da nije bio na području Topuskoga kada mu je otac ubijen. Kazao je i da je kasnije povremeno navraćao u rodni kraj. - Po mjestu se pričalo je tatu ubio Rade Ćelap, a brat mi je pričao da je od jednoga čovjeka po imenu Ivošević čuo da je osim Radeta Ćelapa u ubojstvu sudjelovao i Milan Kljajić - kazao je.

- Je li vam poznato da je za ubojstvo vašeg oca 1992. uhićen izvjesni Milorad Dukić koji je zbog toga bio u pritvoru šest mjeseci? - pitao je svjedoka Ćelap. - Nije mi poznato -odgovorio je svjedok. Ćelap je nastavio ispitivati svjedoka, pa ga je među ostalim pitao je li mu poznato da su on svjedokova sestra bili u vezi, na što je svjedok odgovorio da mu to nije poznato.