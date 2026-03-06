U Hrvatskoj raste broj konja, ali još uvijek smo ispod EU prosjeka

Hrvatska ima 9,3 konja na tisuću stanovnika, dok je u nekim državama članicama Europske unije taj broj i do tri puta veći. Europski je prosjek oko 15 konja na tisuću stanovnika. Još je za Hrvatsku nepovoljniji udio konja toplokrvnih pasmina, koji kod nas iznosi samo 2,6 konja na tisuću stanovnika. Kako bi se situacija poboljšala, vlada je izradila Nacionalni program poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja do 2030.

Prema podacima Središnjeg registra kopitara, njihov broj u posljednjih dvadesetak godina raste od 1,5 do 12,3 posto godišnje. – Evidentan je rast interesa uzgajivača za nabavu grla za sport i rekreaciju i njihovo uključivanje u uzgojne programe – napominju u Ministarstvu poljoprivrede. U Hrvatskoj se uzgaja 43.366 kopitara, od čega 35.920 konja. U razdoblju od 2003. do 2024. godine broj konja povećan je za 28.429 grla, gotovo za 370 posto. Procijenjeno povećanje broja konja u razdoblju od 2025. do 2030. godine kreće se u granicama od tri posto godišnje.

– Svakako valja imati u vidu da će se u budućnosti broj konja hladnokrvnih pasmina i uzgojnih tipova zadržati na približno istom broju te da će njihova uloga biti važna u očuvanju bioraznolikosti, rekreaciji, tradicijskoj kulturi i folklornim manifestacijama dok će, s druge strane, toplokrvne pasmine i uzgojni tipovi, čija je namjena u rekreaciji i sportu i dalje brojčano rasti – ističu u Ministarstvu.