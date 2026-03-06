Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI

U Hrvatskoj raste broj konja, ali još uvijek smo ispod EU prosjeka

Kupina: Tradicionalno pokladno jahanje u organizaciji Konjogojske udruge Ledina
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/3
Autor
Ivica Beti
06.03.2026.
u 21:29

Uzgajamo 35.920 konja, od 2003. do 2024. njihov broj povećan je za 28.429 grla, 370 posto

Hrvatska ima 9,3 konja na tisuću stanovnika, dok je u nekim državama članicama Europske unije taj broj i do tri puta veći. Europski je prosjek oko 15 konja na tisuću stanovnika. Još je za Hrvatsku nepovoljniji udio konja toplokrvnih pasmina, koji kod nas iznosi samo 2,6 konja na tisuću stanovnika. Kako bi se situacija poboljšala, vlada je izradila Nacionalni program poticanja razvoja toplokrvnih pasmina konja do 2030.

Prema podacima Središnjeg registra kopitara, njihov broj u posljednjih dvadesetak godina raste od 1,5 do 12,3 posto godišnje. – Evidentan je rast interesa uzgajivača za nabavu grla za sport i rekreaciju i njihovo uključivanje u uzgojne programe – napominju u Ministarstvu poljoprivrede. U Hrvatskoj se uzgaja 43.366 kopitara, od čega 35.920 konja. U razdoblju od 2003. do 2024. godine broj konja povećan je za 28.429 grla, gotovo za 370 posto. Procijenjeno povećanje broja konja u razdoblju od 2025. do 2030. godine kreće se u granicama od tri posto godišnje.

– Svakako valja imati u vidu da će se u budućnosti broj konja hladnokrvnih pasmina i uzgojnih tipova zadržati na približno istom broju te da će njihova uloga biti važna u očuvanju bioraznolikosti, rekreaciji, tradicijskoj kulturi i folklornim manifestacijama dok će, s druge strane, toplokrvne pasmine i uzgojni tipovi, čija je namjena u rekreaciji i sportu i dalje brojčano rasti – ističu u Ministarstvu. 
Ključne riječi
EU Vlada konji

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
21:41 06.03.2026.

Nemamo puno konja no konjina i previše. Imamo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!