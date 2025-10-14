Naši Portali
DOK NE RIJEŠE VRTIĆKE KAPACITETE

Slavonska općina plaća bake i djedove koji čuvaju unučad, evo koliko im sjeda na račun

Pula: Roditelji djece pulskih privatnih vrtića organizirali prosvjed
Sasa Miljevic / PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
14.10.2025.
u 12:15

S obzirom da na području općine Bizovac nema dovoljno mjesta u vrtićima, općinska vlast odlučila se ovako pomoći svojim sugrađanima

Nakon što je grad Samobor u travnju ove godine uveo poticajnu mjeru 'Baka-djed servis', na taka se potez odlučila i općina Bizovac kraj Osijeka. Ondje nedostaje mjesta u dječjem vrtiću koji ne može primiti svu djecu pa se općinska vlast odlučila na poticajnu mjeru kojom bi pomogli bakama i djedovima koji čuvaju svoju unučad. Dok ne prošire kapacitet vrtića, prošli su tjedan donijeli odluku o financiranju Servisa baka-djed. 

Odluku je potpisao općinski načelnik Srećko Vuković, a naknada će mjesečno iznositi 70 eura po djetetu. Uvjet je da su bake i djedovi koji čuvaju djecu u mirovini. 

- Prihvatio sam inicijativu unutar općinskog vijeća koji su rekli da pomognemo roditeljima čije bake i djedovi čuvaju djecu. Nedavno sam donio odluku, pomažemo sa 70 eura po djetetu. Baka i djed moraju biti u mirovini. Teško bi nam bilo financijski pomagati one koji nisu u mirovini, koji su još mladi - pojasnio je načelnik Vuković za Osječku TV. 

Osim toga, planira se proširenje postojećeg vrtića u Bizovcu što će zahtijevati znatna sredstva i dodatne izvore financiranja, a nedavno je na općinskom vijeću podržan prijedlog da se uredi prostor od 250 metara četvornih u Društvenim domu u Samatovcima. Također, Općina sufinancira vrtiće i za djecu upisanu izvan područja Općine, pokrivajući 50 posto ukupne cijene. Najčešće su to djeca koja idu u vrtiće u okolnim mjestima poput Valpova, Petrijevaca, Belišća...
Želite prijaviti greške?

Pošalji

