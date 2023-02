Slabiji potres kod Crikvenice: 'Osjetila se tutnjava, malo me uplašilo'

Slabiji potres magnitude 1.9 po Richteru osjetio se ovog utorka u poslijepodnevnim satima na Kvarneru. Epicentar potresa bio je na kopnu, 10 kilometara od Crikvenice, i to na dubini od plitkih jedan kilometar.

Brojni građani osjetili su ovo slabije podrhtavanje, navodeći kako se osjetila ''tutnjava''. ''Zagrmilo je kratko'', navode korisnici, a neki su potres usporedili s ''prolaskom kamiona''. ''Malo me uplašio'', dodali su drugi.

