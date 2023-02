Posljedice potresa u Turskoj: Djeci i odraslima se vraćaju slike i sjećanja na mučne prizore

ŽELE POSLUŠNIKA

Preko Moldavije do srca Europe: Najsiromašnija europska zemlja meta je Rusije

Rusija ne želi da još jedna zemlja krene na Zapad, žele u Moldaviji srušiti vlast i stvoriti od poslušnog saveznika poput Bjelorusije. Očito je da je u ovom geopolitičkom sukobu žarka želja Kremlja da ostvari fizički pristup srcu Europe, poglavito prema zemljama gdje ima osjetniju ili veću potporu, a to su Bugarska i Srbija. Bugarska je vlada do sada snažno podržavala Ukrajinu otvarajući i puteve za opskrbu ratom pogođene zemlje, iako je veliki dio populacije, i do 40 posto, proruski orijentiran. O Srbiji ne treba trošiti riječi jer u Moskvi vidi oslonac pri donošenju odluka u Vijeću sigurnosti UN-a, no to je slaba karta jer je odlučivanje o Republici Kosovu premješteno u Bruxelles. Da je Rusija za Moldaviju, stiješnjenu između Ukrajine i Rumunjske, vrlo zainteresirana govori i reakcija Dmitrija Peskova, glasnogovornika Kremlja, koji je rekao da se Rusija ponaša odgovorno, pogotovo s obzirom na “mirovne snage” koje drži u Pridnjestrovlju te je upozorio Moldaviju da ne potiče već zapaljivu situaciju.