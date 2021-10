Škrobot o usporedbi s Tomaševićem: 'Gospodina Bandića nema i nitko mu ne visi nad vratom'

Gradonačelnica Samobora Petra Škrobot u razgovoru s Petrom Balijom, u studiju Večernjeg lista, istaknula je najveće poteze u protekla četiri mjeseca koliko je na vlasti.

- Krenut ću od transparentnosti i otvorenosti prema građanima. Uveli smo najveću razinu transparentnosti svih dokumenata. Isto tako, stavili smo javne pozive, da se što više poduzeća ima priliku javiti. Nastavili smo radove po pitanju infrastrukture, sve što je bilo u tijeku - kaže te napominje kako je bilo prozivki da je sve stopirano.

- Povećali smo neke naknade za uspješnost, dajemo neke nagrade koje su bile niže - dodaje. Navodi kako su se bavili i turističkim manifestacijama.

Intenzivno se radi, kaže, i na pripremi Adventa. - Vidimo svoju priliku s obzirom na najave da će u Zagrebu biti reducirana varijanta. Samobor je prekrasan gradić i Zagrepčani općenito vole doći. Vjerujem da ćemo Adventom potaknuti ljude da još više dođu - smatra.

Rebalans proračuna, kaže, je u pripremi. - Trebao bi biti na sjednici Vijeća sredinom 11. mjeseca. Priprema se paralelno s proračunom - navodi te dodaje kako će proračun za 2022. dosta toga obuhvatiti.

- Ići ćemo u smjeru izgradnje vrtića i obnove jednog objekta. Potrebna nam je škola, moramo osigurati dodatne kapacitete. Imamo puno projekata vezanih uz djecu i obrazovanje. Ono što nam je prvo, to ćemo prijavljivati na EU fondove, je obnova dvorca oštećenog u potresu - navodi Škrobot dodajući kako će se fokusirati i na turističke manifestacije.

- Povećat ćemo i broj i iznos stipendija. Već smo sada povećali za ovaj natječaj, u narednom periodu ćemo još - napominje.

Što se tiče nesuglasica s bivšom upravom i Krešom Beljakom, kaže, kako ona nije imala razmirice ni sa kime.

- Ja sam jednom odgovorila, gospodin Beljak je imao potrebu mene stalno prozivati za nešto. Nemam potrebu komentirati njegove izjave. Znam da je teško biti bivši i da se on teško s time nosi, no činjenica je da on nije bio ni kandidat na prošlim lokalnim izborima. Nije se kandidirao, sada je zapravo nebitan, nema funkciju u Samoboru - navodi.

- Gospodin Beljak je malo i frustriran s obzirom da je doveo stranku HSS na razinu koju ju je doveo, da je gotovo nema, da ju je uništio. Teško se vjerojatno nosi s činjenicom da će u povijesti biti zabilježen po tome da je pokopao ideje braće Radić koje su živjele toliko godina - dodala je te ustvrdila kako je nebitan.

Usporedila se s Tomislavom Tomašević te ustvrdila kako su se u Zagrebu i Samoboru vodile jednake politike.

- Samobor je Zagreb u malom po tom pitanju. Razlika između Tomaševića i mene je što gospodina Bandića nema i nitko mu ne visi nad vratom, nitko ga ne provocira, dok je Krešo Beljak tu. S te strane, rekla bih da mu je lakše - kaže.

Na terenu se, kaže, krenuo govoriti protiv nje i sabotirati projekte. - Neki ljudi su zvali kooperante da blokiraju zimsku službu da bi nastao kaos i da bi se mene pokazalo nesposobnom. Imam informaciju da se zove gradske zaposlenike. Neki su otkaz jer nisu mogli podnijeti pritisak i neke stvari koje su se od njih očekivali ili koje su im se govorile - rekla je te kaže kako ne zna detalje.

DORH-u je prijavila nepravilnosti te pojašnjava kako su one utvrđene internom revizijom. Utvrđene stvari, kaže, bilo je nužno predati institucijama da provjere što je sporno.

- Dolaze izvođači radova da platim izvođenje, a ne postoje dokumenti po tom pitanju - navodi dodajući kako radovi nisu evidentirani niti planirani proračunom.

Postoji, navodi, i problematika s otpadom. - Bilo je odloženo barem četiri, pet više otpada i različitog otpada. Uz pomoć Ministarstva sam uspjela da se tamo zabrani odlaganje, bilo je katastrofa. Poduzeće je dobilo zabranu i dužni su ga sanirati do kraja dugog mjeseca. Isto tako, problematika s javnim prijevozom koja me dočekala je ogroman problem. Ne može se riješiti preko noći, a sve sam ja kriva - navodi gradonačelnica.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 22.10.2021., Zagreb- Gradonacelnica Samobora Petra Skrobot.

U tijeku su dva natječaja, a kaže kako je bilo prozivanja da se zapošljava devet osoba odjednom. - Stavili smo broj izvršitelja ako nam nekad u budućnosti zatreba, ali to ne znači da sad idu zapošljavanja - pojašnjava.

Kritike su joj upućene i vezano uz manjak većih rezultata. - Naravno da idem u Ministarstva, županiju, to je potrebno da bi se pokrenuli procesi. Potrebno je puno sastanaka da bi se nešto dogovorilo i definiralo. Uopće se ne slažem da tu nema efekta - kaže. Želi se, navodi, nadoknaditi propušteno i po pitanju EU fonda koje pokušavaju što više iskoristiti.

Predsjednik Zoran Milanović bio je na proslavi Dana grada, a Škrobot navodi kako on voli Samobor te kako su razgovarali općenito o projektima.

- Baš je bio dobro raspoložen i svi su ostali ugodno iznenađeni. Bilo je lijepo i konstruktivno. Motivirao nas je kroz svoj govor. Vjerujem da će u daljnjem periodu biti dobra suradnja - rekla je.

Osvrnula se na Gradsko vijeće u kojemu nema većinu. Kaže, nije joj žao što odmah nakon izbora nije dogovorena koalicija.

- Mislim da su stvari baš onakve kakve trebaju biti. Uvijek sam za suradnju i dobrobit Samoboraca. Do sada nije bilo problema, sve je bilo izglasano. Vidjet ćemo kako će biti na rebalansu i proračunu - kaže te komentira navode da Fokus pregovara sa SDP-om jer je SDP imao nesuglasice sa HSS-om.

- Žao mi je što su to doživjeli nakon toliko godina suradnje. Nikako nije točno da je sve već dogovoreno. Razgovarali smo jednom, a sada ćemo vidjeti što će biti u narednom periodu - zaključuje.