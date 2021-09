Beljak odgovorio novoj gradonačelnici: Nemate pojma... Primite se posla i počnite učiti

Nakon što je aktualna gradonačelnica Samobora Petra Škrobot otkrila da je predala prijavu DORH-u za nezakonite radnje koje je zatekla u samoborskoj gradskoj upravi, oglasio se danas i Krešo Beljak, bivši gradonačelnik Samobora. Napao je novu gradonačelnicu te joj poručio da "nema pojma" i da se "primi posla".

- Nakon desetina i desetina prijava koje su meni i mojoj obitelji pisali HDZ-ovci i još neki (naravno da su sve do jedne odbačene), jednostavno sam navikao na takav način političke utakmice. Ne zamjeram, to je Vaše pravo. Mirno spavam i smijem se. Doista se smije. Vi gradonačelnice, tako i tako ništa drugo niti ne znate (već se to jako dobro vidi), ali nažalost ne pokazujete želju ništa niti pokušati naučiti. Otkako ste preuzeli funkciju gradonačelnice, Grad puca po šavovima i to isto tako jako dobro vidite i čujete (siguran sam da čitate što Vam pišu dosadašnji glasači i obožavatelji), pa mi je onda logično da "morate" napraviti bar nešto. A to nešto je pokušaj obračuna sa mnom - reagirao je Beljak na izjavu nove gradonačelnice u Facebook grupi "Grad Samobor - bivša gradska uprava."

- Dobro, umjesto da ste me prihvatili za saveznika, što sam Vam već na primopredaji ponudio, jer smatram da sam lokalnoj politici u 12 godina svoje dao, a još uvijek sam i saborski zastupnik, odlučili ste baš mene imati za neprijatelja i cijelo vrijeme bacate "drvlje i kamenje" na mene osobno. Umjesto da rješavate goruće probleme koje ste dobrim dijelom sami zakuhali usporavajući i zaustavljajući praktički sve segmente djelovanja gradske uprave i gradskih institucija i poduzeća. I to ne zato jer ne želite, nego zato jer jednostavno ne znate kako. Nemate pojma, a pitati za savjet ne želite nikoga, jer Vi ste doktorica znanosti (sami potencirate tu titulu) i ne može Vaš ego prihvatiti to da bilo tko zna nešto više od Vas - navodi dalje Beljak, izražavajući žaljenje zbog svega što se događa u Samoboru posljednjih mjeseci.

- Žao mi je i zbog građana koji me svakodnevno zovu i mole ako im mogu pomoći. To je ogromno priznanje mojim suradnicima i meni osobno, jer smo u zadnjih 12 godina ostavili, ma koliko se vi trudili blatiti nas sve zajedno, razvijen i grad za primjer mnogima drugima u Hrvatskoj, ali i regiji. Posve iskreno i Vama želim da se napokon primite posla, da počnete učiti i da pokušate postići isto, jer meni za razliku od Vas to ne bi bilo nimalo žalo, već bi mi bilo iskreno drago. Zbog Samobora i zbog naših sugrađanki i sugrađana - zaključio je Beljak.

Podsjetimo, Škrobot je za Večernji list telefonom kratko kazala da su nepravilnosti nađene tijekom interne revizije, a trenutačno je u tijeku i eksterna koja će trajati još mjesec i pol.

>> VEČERNJI TV Petra Škrobot o planovima za Samobor