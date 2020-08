Škoro: Sa žrtvama Domovinskog rata, napraviti će isto što i sa žrtvama II. svjetskog rata

Kada izgradimo mjesto s popisom žrtava svih ratova, nacizma, fašizma i komunizma dogodit će se pomirba, poručio je danas saborski zastupnik i osnivač Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

U obraćanju povodom Europskom dana sjećanja na žrtve, istaknuo je da Hrvatima nikada više nije trebala istinska pomirba, ali ne sa Srbijom ili Srbima.

- Od njih nam treba isprika koja nikako ne dolazi i pitanje je kada će doći. Nama treba pomirba između nas samih i to baš na današnji dan, 23. kolovoza, kada obilježavamo Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima - nacizma, fašizma i komunizma. Rješavanje svih drugih problema, svi razgovori, sve inicijative zapinju na nemoći hrvatskih političkih elita da se suoče s najvećim ideološkim problemom naše prošlosti. Naime, srpsku diktaturu od 1918. zamijenila je naci-fašistička tvorevina koja je trajala od 1941. do 1945. godine, a potom je zavladala komunistička diktatura koja je potrajala do prvih demokratskih izbora 1990. godine. Jedan totalitarni režim za drugim i to je jedina istina - stoji između ostalog u Škorinoj Facebook objavi.

Ponovio je da zadnjih 20 godina nema ideoloških razlika između SDP-a i HDZ-a.

- I jedni i drugi uporno odbijaju sve zamolbe, rezolucije i naputke EU-a i demokratskog svijeta, da se Hrvatska konačno i odlučno suoči sa svojim komunističkim nasljeđem. Ne samo da odbijaju, nego smo i na današnji dan svjedoci događaja koji relativiziraju žrtve Domovinskog rata baš kao i žrtve komunizma - smatra Škoro.

Isto će napraviti i sa žrtvama Domovinskog rata, dodaje.

- Kada je taj grijeh u pitanju, kao i sva ostala muka, patnje, suze, uhićenja, torture i likvidacije koje su počinili komunisti na bezbrojnim stratištima, HDZ i SDP imaju isti stav: o tome se ne priča, to nije postojalo. Vjerojatno zbog njihovih predaka, očeva, majki ili njih samih. Oni vladaju Hrvatskom, kao što isti takvi vladaju i drugim državama na prostoru bivše Jugoslavije. Sve dok su takvi na vlasti u Hrvatskoj, radit će sve što treba i ne treba, ali rješavanje ovog ključnog ideološkog problema koji nas dijeli, neće potaknuti, i što je najgore, njihov je cilj isto napraviti sa žrtvama Domovinskog rata. Naći će ih za pedesetak godina i pokopati u zajedničku grobnicu, bez imena i prezimena, bez odavanja počasti, u organizaciji turističke zajednice - tvrdi Škoro.

- Zato ću danas otići na misu u zavjetnu crkvu Sveta mati slobode u kojoj se iza oltara nalazi kenotaf s uklesanim imenima i prezimenima 15392 pala branitelja u obrambenom Domovinskom ratu. Pomolit ću se s nakanom da jednoga dana Hrvati izgrade mjesto na kojem će biti popis žrtava svih ratova, svih nacizama, fašizama i komunizama. Na dan kada to izgradimo dogodit će se pomirba i sve će krenuti naprijed - zaključuje.