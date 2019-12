Škoro: Ne mislim da sam bio neuvjerljiv. Odgovorio sam na sva pitanja profesionalno

Tko je rekao da će uopće biti drugog kruga - poruka je koju je od samog početka kampanje za predsjedničke izbore slao nezavisni kandidat Miroslav Škoro nastojeći pokazati da je potpuno uvjeren u uspjeh svoje kandidature. Mnoge je zato iznenadilo kada je ovih dana počeo govoriti o potencijalnoj krađi glasova koja će, kako je rekao, biti razlog njegova eventualnog neulaska u drugi izborni krug. Ovakav zaokret u retorici mogao bi se protumačiti kao traženje alibija za mogući izborni poraz, no sam Škoro oštro odbija takvo tumačenje.

– Ne, nikada nisam kalkulirao s tim da neću ući u drugi krug – kazao nam je jučer Škoro. Pojasnio je da je ovom izjavom samo želio upozoriti na činjenicu da neki njegovi promatrači nisu dobili akreditaciju, što smatra ozbiljnim propustom države uoči finala izborne utrke.

VIDEO Sučeljavanje predsjedničkih kandidata

– To se ne bi smjelo događati, ozbiljna država ne bi smjela improvizirati, morala bi biti organizirana, pogotovo kada su u pitanju izbori – kaže Škoro, a zabrinutost zbog potencijalne izborne prijevare pravda i signalima iz HDZ-a da će, ako treba, svoju kandidatkinju “unijeti u drugi krug”. Poznata su, kaže, i ranija svjedočenja o glasovanju mrtvih, o čemu je samo Ministarstvo uprave nedavno (doduše pogreškom, op. a.) posvjedočilo priopćenjem da mrtvi više neće moći glasati.

– Mi se borimo protiv sustava. Ja nisam, ali oni jesu sustav koji ne preza ni od čega da bi ostao na poziciji kako bi i dalje kontrolirao dvije trećine svega u Hrvatskoj. Milanović i Kolinda dva su lica tog sustava, u kojem svake četiri godine dolaze kozmetičke promjene i ne događa se ništa ozbiljno. Tom sustavu ne vjerujem, ne samo ja nego i oni koji zbog njegove premreženosti napuštaju ovu zemlju – poručuje ovaj kandidat.

Na tumačenja iz HDZ-a da pričom o krađi glasova kopira Milanovića i da mu nije do dolaska na Pantovčak, nego do micanja aktualne predsjednice i premijera s vlasti, odgovara kako upravo HDZ takvom retorikom želi unaprijed opravdati izborni poraz svoje kandidatkinje.

– Shvatili su da su podcijenili narod jer su bili uvjereni da njima i njihovoj mašineriji nitko ne može ništa. Ali sada sviće nova zora i ovakvi medijskoobavještajni spinovi neće im pomoći – samouvjeren je Škoro.

VIDEO Ankica Mamić komentirala sučeljavanje kandidata

Ovaj kandidat jučer je nastojao ostaviti dojam da ga nisu pogodile kritike da je na HTV-ovu sučeljavanju djelovao neuvjerljivo. Iako je i sam na kraju sučeljavanja priznao da je imao tremu, Škoro tumači kako na ovoj razini političke utakmice nema iskustvo kakvo imaju njegovi ključni protukandidati, ali to ne smatra svojim nedostatkom, nego prednošću.

– Sučeljavanje je bilo produkcijski katastrofalno, a ja ne mislim da sam bio neuvjerljiv. Odgovorio sam na sva pitanja profesionalno. S druge strane, zamislite, predsjednica je imala potrebu odgovoriti na performans jednog od kandidata, i to o Franji Tuđmanu! Ja ne krijem da nisam iskusan na razini na kojoj su moji protukandidati, ali ja i ne želim biti kao oni. Moje neiskustvo u odnosu na njih može biti samo prednost – kaže Škoro.

Smeta mu i to što je, kaže, “najveća vijest koju danas donose mediji ta da je predsjednica jučer na sučeljavanju bila normalna, iako 50 ljudi i 40 medijskih kuća pokušava danas ispeglati njezinu izjavu da je SOA korumpirana”. Uvjeren je da bi predsjednica nakon ovakve izjave bila dužna javnosti što prije odgovoriti kada je saznala za korupciju, zašto je o njoj do sada šutjela i što je poduzela da je suzbije.

VIDEO Skoko i Macan komentiraju sučeljavanje kandidata

Škoro se zadnja dva dana suočava i s kritikama zbog izjave da bi kao predsjednik pomilovao Tomislava Merčepa, osuđenog za ratni zločin. No, on uzvraća da ne govori ništa drugo nego što je rekla i aktualna predsjednica kada je na sučeljavanju izjavila da je procedura pomilovanja poznata, da joj se Merčep trebao javiti i tražiti pomilovanje, ali to nije učinio.

– Kolinda Grabar-Kitarović i ja govorimo isto, ali samo se meni to spočitava. Ja sam na pitanje bih li ga pomilovao odgovorio da bih to učinio jer je čovjek u teškom psihofizičkom stanju i ne vidim razloga da ga zadržavamo u zatvoru. Zar bismo trebali pustiti da tamo umre, kao Đuro Brodarac u pritvoru? To je za mene pitanje humanosti – uvjeren je Škoro.