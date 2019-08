Sklonište traži dom za ovu gigantsku mačku: Korisnici zapanjeni njezinom težinom

Sklonište za životinje u Philadelphiji, Morris Animal Refuge, na svojoj Facebook stranici podijelilo je fotografiju mačke koja je privukla pažnju javnosti. Riječ je o 11 kilograma teškoj životinji pod nadimkom "Big Boi Mr. B" za koju traže udomitelje.

Objava je prvobitno stavljena na Twitteru gdje je podijeljena i "lajkana" toliko puta da su se vlasnici stranice iz skloništa ispričavali zbog njezinog rušenja. Dan Solomon, voditelj društvenih mreža skloništa, izjavio je kako se radi o "jednoj velikoj, pretiloj mački koji drži njihova zaposlenica Lacy Curtis", prenosi Insider.

Trenutno objava na Twitteru ima skoro 50 tisuća korisnika kojima se sviđa i 14 tisuća onih koji su ju proslijedili. Ova neobično velika mačka, koja se pravim imenom zove Beejay, okupirala je pažnju javnosti i izazvala lavinu komentara.

"Srušio bih tisuću stranica samo da budem blizu te mačke", komentirao je korisnik.

"Gospođo, to je ris", komentirala je spisateljica i producentica Rose Eveleth.

OMG, big boi Mr. B is a CHONK. He’s a chonk of a chonk. He redefines the term. Can you guess how much he weighs? More importantly, can you give him a home? Adopt this jumbo-sized package of fluff & love: https://t.co/v8aB6PzBbL. Please RT to help this sad-eyed guy find happiness! pic.twitter.com/tquRuvRaws